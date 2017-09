L’action de proximité et de sensibilisation envers le citoyen : Facteur essentiel de l’équation sécuritaire

Lors d’une rencontre régionale avec les cadres de sûreté de la région ouest, au siège de l’unité 311 de maintien de l’ordre à Oran, consacrée au renforcement de la communication interne au sein de la DGSN, le général major Hamel a «insisté sur l’importance de l’action de proximité et de sensibilisation envers le citoyen, en tant que facteur essentiel de l’équation sécuritaire», appelant à la «consolidation de la relation entre la police et le citoyen, à travers l’intensification des opérations de proximité et la prise en charge de ses préoccupations quotidiennes».

Le DGSN a instruit les cadres de la sûreté de la nécessaire «multiplication des efforts, la mobilisation de moyens nécessaires et sophistiqués et des ressources humaines compétentes pour faire face à la criminalité, sous toutes ses formes, dans le cadre du respect des lois de la République et des principes des droits de l’Homme». Il a dans ce sens indiqué que la Police algérienne «a traversé de grandes étapes en matière de développement, de modernisation, de formation et de réhabilitation du facteur humain en tant qu’élément essentiel dans l’accomplissement des missions avec professionnalisme et discipline en vue d’assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre du respect des principes des droits de l’Homme». Le général major Hamel a souligné que le «haut niveau atteint par la Police algérienne est désormais un exemple à suivre sur le double plan continental et international» grâce à l’intérêt accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au corps de la sûreté nationale ainsi qu’aux efforts des fonctionnaires de la Sûreté nationale, tous grades confondus, à leur sens de responsabilité et de dévouement dans l’accomplissement de leurs missions avec détermination et sincérité, ce qui a permis au citoyen algérien, a-t-il ajouté, de vivre dans la paix et la quiétude». Le responsable a exhorté les cadres à centrer les efforts sur la «gestion rationnelle des ressources humaines et matérielles à travers la formation, la qualification spécialisée et continue en vue de promouvoir le niveau de performance de la police sur le terrain». Il a estimé dans ce contexte nécessaire de «travailler selon une vision prospective qui repose sur la rapidité d’intervention permanente des unités opérationnelles».

Le DGSN a plaidé pour l’ «enregistrement des expériences professionnelles au sein des rangs de la Sûreté nationale afin qu’elles servent de référence en matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, et permettent l’élaboration des plans futurs susceptibles de contribuer à l’amélioration de la performance opérationnelle des forces de police».

Le général major Hamel a mis l’accent sur l’importance de «préserver les acquis réalisés par la Police algérienne durant ces dernières années en matière de modernisation et de développement, outre le renforcement de la relation avec le citoyen à travers l’intensification des opérations de proximité et la prise en charge de ses préoccupations quotidiennes ainsi que la consolidation du partenariat avec les associations de la société civile, à l’effet de faire face aux fléaux sociaux. (APS)