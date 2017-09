Cycle primaire : Trois cartes de couleur pour évaluer les élèves

Trois cartes de couleurs différentes pour le traitement des difficultés d'apprentissage ont été élaborées par le ministère de l’Education nationale et distribuées aux enseignants. Une carte bleue a été réservée pour les 1ère et 2e années, la verte pour les 3e et 4e années et l’orange pour la 5e année. En effet, pour atteindre le concept de « l’industrie de la connaissance », le ministère de l’Éducation nationale s’est attaqué cette fois à la base. La série de mesures prises ces dernières années par le département de Mme Benghebrit, s’attachent à inculquer à l’élève une instruction de qualité dès le cycle primaire. La rentrée scolaire 2017/2018 s’est caractérisée par la mise en œuvre de plusieurs actions visant à prodiguer à tous les enfants un enseignement de qualité mais aussi de donner à chaque élève les mêmes chances de réussite. C’est dans cette optique que ce système de trois cartes de couleurs différentes pour le traitement des difficultés d'apprentissage des élèves du cycle primaire a été lancé cette année. Ce système, mis en place, sur la base d'une étude de deux années, consiste à effectuer des évaluations afin d’orienter les enseignants vers les capacités réelles des élèves et procéder, par la suite, à la mise en place d’une méthodologie répondant aux besoins de chacun.

Ce système de trois cartes de couleurs différentes pour le traitement des difficultés d'apprentissage des élèves du cycle primaire, adopté après une très large consultation qui a vu la participation de tous les acteurs de la communauté éducative (enseignants, inspecteurs, chefs d’établissement, partenaires sociaux, conseillers…) permet un prise en charge des besoins de chaque élève, en palliant les lacunes et les difficultés que peuvent rencontrer certains enfants au début de leur cursus scolaire.

Pour ce faire, une méthodologie a été fournie aux enseignants pour la prise en charge des difficultés de l’élève, aussi bien en écriture qu’en lecture et en calcul en fonction de ses fautes récurrentes en classe, a fait savoir cet expert, qui a précisé que ces cartes accompagnent l’élève tout au long de son cursus scolaire.

Ce procédé est suivi pour la correction des erreurs en calcul et en langue étrangère. Relevant que certains élèves de première année primaire ont du mal à différencier entre deux lettres qui se ressemblent, il a expliqué que la carte bleue comprend plusieurs exercices oraux qui permettent à l’élève de bien distinguer deux lettres.

Les enseignants du cycle primaire ont été déjà formés pour veiller, à travers les séances de traitement pédagogique, à apprendre à l'élève la lettre par sa forme et sa prononciation, puis du mot jusqu'à la lecture d'une phrase entière, la correction des erreurs en calcul et en langue étrangère.

Le traitement pédagogique est une technique permettant d'améliorer la performance scolaire et pallier l'accumulation des erreurs afin de réduire le taux de redoublement et de déperdition scolaire pour aboutir à une école de qualité.

Cette nouvelle mesure d’accompagnement permet une meilleure prise en charge des difficultés d’assimilation rencontrées par les élèves en mettant place une stratégie efficiente de traitement pédagogique.

Il y a lieu de souligner que l’étude qui a abouti à la mise en place de ces trois cartes, a touché 9 wilayas et permis de dégager une base de données de près de 500. 000 erreurs en langue arabe, en mathématiques et en langue française.

Kamélia H.