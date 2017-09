Eclairage : Partenariat durable

Entre Alger et Moscou, l’heure est à l’impulsion d’une nouvelle dynamique à la relation bilatérale. Désormais, indique Abderrahmane Raouya, ministre des Finances, à l’ouverture de ce Forum, il est question d’élever la teneur économique de la coopération algéro-russe, et conclure l’ensemble des accords d’investissements conjoints engagés. À ses yeux, cette rencontre atteste de l’intérêt accordé par les autorités au développement et au raffermissement de la coopération, jusque-là au beau fixe. Objectif : tisser un partenariat durable, créateur de richesse. De son côté, Alexandre Novak, ministre russe de l’Énergie, a, tout de go, annoncé que son pays est très intéressé par l’importation de fruits et légumes, et des vins algériens. Soulignant que l’Algérie a une place de choix pour la Russie, dans le cadre de sa coopération avec les pays africains. Enchaînant, il se félicite de la teneur des liens économiques bilatéraux dans le domaine de l’énergie, qui «continuent à se développer». En termes de chiffres, le ministre annonce que le volume des échanges commerciaux entre Alger et Moscou est en hausse de 30%, en ce premier semestre 2017, comparativement à la même période de l’année dernière. Le ministre russe de l’Énergie a salué l’état des relations algéro-russes, en soulignant que le grand défi d’aujourd’hui est de créer des conditions propices pour les entreprises des deux pays à même de contribuer davantage, non seulement dans l’évolution du volume des échanges commerciaux, mais aussi dans la promotion des investissements dans les deux pays.

Il a aussi fait savoir que la partie russe avait proposé à la partie algérienne, la signature d’un projet d’accord à long terme pour une durée de trois ans, portant sur les échanges économiques et commerciaux.Ce n’est pas tout. M. Novak indique que les perspectives sont prometteuses. Son pays compte apporter son savoir-faire dans les domaines de la géologie, de l’agriculture, des transports… et de la santé. Aussi, la Russie, ajoute-t-il, est prête à «fonder des entreprises mixtes dans le domaine agricole». De ce forum, explique M. Novak, est attendu de créer les conditions propices d’investissements et de renforcer la coopération bilatérale. Avec des chiffres éloquents, dont une croissance économique de + 2.5%, et d’autres atouts, le ministre dit que «notre marché est très attractif», précisant qu’il est grand temps aujourd’hui de trouver de meilleures solutions pour supprimer tout obstacle pouvant entraver les échanges bilatéraux. L’Algérie est plus qu’un partenaire, elle offre des débouchées importantes à la Russie pour pénétrer le marché africain. Les responsables russes ont émis une série de propositions, dont la réalisation, en Algérie, d’un Centre de logistique, d’un complexe de montage de bus, d’une station de traitement des déchets, et d’autres infrastructures dans le domaine portuaire. L’Algérie, elle, est intéressée, entre autres, par la co-production dans le domaine agro-alimentaire. «Plus que jamais, on doit passer, ensemble, au concret, à une coopération davantage efficace devant aller au-delà du co-développement».

Fouad Irnatene