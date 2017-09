Suivi de l’accord Opep - non-Opep : Réunion du Comité demain à Vienne

Le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, prendra part à la 5e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord des pays de l’Opep et Non-Opep (JMMC) qui se tiendra demain à Vienne (Autriche), a indiqué un communiqué du ministère. Cette réunion sera, notamment consacrée à l’évaluation du marché pétrolier international et de la mise en œuvre de l’accord de réduction de la production décidé en décembre 2016 par les pays de l’Opep et non-Opep. Cette rencontre interviendra après la réunion conjointe du Comité technique Opep et non-Opep (JTC) tenue ce mercredi à Vienne, précise la même source. Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l’Opep de novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure faite, lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non-Opep tenue en décembre 2016.

Lors de la réunion de décembre, 11 producteurs de pétrole non-Opep ont coopéré avec les 13 pays membres de l’Opep dans un effort concerté en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole, grâce à un ajustement de la production combinée de 1,8 million de barils par jour. Le JMMC est chargé de veiller à ce que les objectifs de la 171e Conférence ministérielle de l’Opep et de la Déclaration de coopération soient réalisés, grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays Opep et non-Opep. Le JMMC est composé de trois pays membres de l’Opep (Algérie, Koweït et Venezuela), et de deux pays non membres (Russie et Oman). (APS)