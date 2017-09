Commission mixte algéro-russe de coopération : Diversifier le partenariat stratégique

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, s’est entretenu, hier à Alger, avec le ministre russe de l’Énergie, M. Alexandre Novak, qui a présidé la délégation de son pays à la 8e session de la Commission mixte intergouvernementale algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, a indiqué un communiqué du Premier ministère.

L’entretien a permis aux deux parties d’examiner l’état des relations bilatérales et de la coopération, ainsi que les perspectives de leur renforcement, à la lumière des résultats des travaux de la réunion de la Commission mixte intergouvernementale qui se sont achevés mercredi, explique la même source. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, qui a coprésidé avec M. Novak cette session de la commission mixte.



M. Raouya appelle à un élargissement de la coopération



Les travaux de la 8e session de la Commission mixte algéro-russe se sont ouverts, hier à Alger, sous la co-présidence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et du ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak. Pour rappel, la 7e session de la Commission de coopération économique, commerciale, scientifique et technique algéro-russe s’était tenue en juillet 2015 à Moscou. Elle avait été couronnée par la signature d’un procès-verbal englobant plusieurs recommandations multisectorielles visant le développement et le raffermissement des relations bilatérales. L’Algérie et la Russie sont liées par un Partenariat stratégique signé en avril 2001 à Moscou.

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a plaidé, hier à Alger, pour un élargissement de la coopération entre l’Algérie et la Russie à d’autres secteurs en vue de renforcer leur partenariat stratégique. Intervenant à l’ouverture des travaux qu’il a co-présidée avec le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, M. Raouya a soutenu que la dynamique enregistrée dans le partenariat entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l’énergie et du nucléaire civil, devrait être élargie à d’autres domaines. «Nous devons poursuivre notre action commune pour aller au-delà des secteurs actuels de coopération, et nous souhaitons la diversification de notre partenariat stratégique», a affirmé le ministre, en insistant sur l’instauration d’un partenariat multisectoriel sur des bases solides. Il s’agira essentiellement des secteurs de la formation professionnelle, de la recherche scientifique et technique, et de la culture, qui viendront s’ajouter à ceux de l’industrie, des transports, du nucléaire civil et de l’énergie. Dans ce sens, il a exprimé son optimisme quant à l’avenir du partenariat entre l’Algérie et la Russie. «Cet optimisme, je le tire de nos experts et du dynamisme des chefs d’entreprises des deux pays.» Le ministre a aussi fait part de sa satisfaction de «la vigueur des relations algéro-russes» et du souhait de l’Algérie de construire un «partenariat gagnant-gagnant» entre les deux pays. À ce propos, il a avancé que les deux parties devraient construire leur partenariat sur les acquis de l’expérience de leur coopération bilatérale de longue date, en vue de concrétiser le partenariat stratégique souhaité, tout en appelant les entreprises russes à être plus présentes et plus actives en Algérie. Rappelant que le forum économique algéro-russe, tenu en Russie en 2016, avait été une «étape importante» pour la concrétisation de ce partenariat, le ministre a considéré que c’est la mise en œuvre d’un partenariat direct entre les entreprises des deux pays qui donnerait le coup d’envoi au partenariat stratégique souhaité. Pour sa part, le ministre russe de l’Énergie a également insisté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur industriel, et ce en vue de faire profiter l’Algérie de l’expérience russe dans ce domaine. M. Novak a également assuré l’engagement de la Russie en vue de donner suite à la demande de la partie algérienne de renforcer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle, notamment dans le secteur industriel et le transport maritime.



M. Alexandre Novak : « L’Algérie et la Russie ont contribué à la stabilisation des prix du pétrole »



Le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, a affirmé que l’Algérie et la Russie avaient contribué à la stabilisation des prix du pétrole sur le marché international. «Nos deux gouvernements ont contribué à la stabilisation des prix du pétrole dans le cadre de la coopération entre les pays membres de l’Opep et les pays non-membre de l’Opep», a affirmé M. Novak, dans son allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la 8e commission mixte algéro-russe. Pour rappel, face à la chute spectaculaire des prix du brut depuis mi-2014, l’Opep et des pays producteurs hors-Opep, dont la Russie, avaient convenu, en décembre 2016 à Vienne, d’un accord pour agir ensemble en réduisant leur production d’un total avoisinant 1,8 mbj à partir de janvier 2017 à raison de 1,2 mbj par l’Opep et 600.000 bj par onze pays hors-Opep (Russie, Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, Soudan et Sud Soudan). En outre, M. Novak a souligné que dans le domaine de la coopération en énergie, «l’Algérie et la Russie, qui sont membres du Forum des pays exportateurs de gaz, ont des positions communes au sein de ce forum sur les principales questions». Selon le ministre russe, la coopération dans le domaine de l’énergie entre les deux pays existe depuis de longues années, et elle a été renforcée par l’existence d’un groupe de travail dédié au domaine de l’énergie. Dans ce cadre, il a cité le mémorandum d’entente signé entre Sonatrach et le groupe russe du pétrole Rosneft dans les domaines de la prospection, des infrastructures et du transport des hydrocarbures. (APS)

Visite du Premier ministre russe Dmitri Medvedev à Alger le 10 octobre prochain



Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, effectuera une visite en Algérie le 10 octobre prochain, ont indiqué, hier à Alger, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak. Dans un point de presse tenu à l’issue des travaux de la 8e session de la commission mixte algéro-russe, les deux ministres ont avancé que lors de cette prochaine visite de M. Medvedev en Algérie, de nouveaux accords de coopération seraient signés entre les deux pays. Selon M. Novak, cette visite devrait être couronnée par la signature de 8 accords.