FLN : Saïdani membre de la commission de recours

Installée récemment par la Direction du parti, la commission chargée d’examiner les recours des dossiers des candidatures du FLN mais aussi de superviser l’opération électorale du 23 novembre prochain comprend en son sein des surprises et non des moindres.

A commencer par le retour au premier plan de l’ex-Secrétaire général, Amar Saâdani, qui n’a pas donné signe de vie depuis octobre 2016, date de son retrait de la tête du parti.

Cette commission est composée de 9 membres dont beaucoup de ministres et d’anciens ministres, à l’instar de Tahar Hadjar, El Hachemi Djiar, d’Abdelmalek Boudiaf ou encore Abdeslam Chelghoum et Boudjemaa Talai. Pour rappel, le FLN a enregistré un nombre hallucinant des dossiers de postulants aux Assemblées populaires communales et de wilayas, soit plus de 51.000 candidats.

D’où d’ailleurs cette décision d’installer une commission chargée de statuer sur les cas des candidats dont les dossiers n’ont pas été retenus par les commissions électorales au niveau des wilayas.

Une démarche qui semble avoir les faveurs des militants et des cadres du Front de libération nationale en vue de calmer les ardeurs de certaines voix qui veulent imposer leurs hommes, au détriment de la voie légale qui stipule que seule la base via les commissions électorales locales est à même de confectionner les listes et surtout les têtes de listes, sous réserve bien entendu de l’aval final de la direction.