Elections locales 2017, Magistrats et présidents des Commissions administratives électorales : Prolongation des heures de travail

Le ministère de la Justice a annoncé la prolongation des heures de travail des magistrats et des présidents des Commissions administratives électorales au niveau des sièges des Assemblées populaires communales (APC) jusqu’à 21h00. Une annonce qui a pris effet hier pour s’étaler sur quatre jours, avec un prolongement jusqu’à minuit pour samedi.

Rapporté par l’APS, le communiqué de presse du département ministériel de Louh a indiqué en effet que l’opération de présentation des formulaires de souscription des signatures individuelles pour les listes des candidats à l’élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et des Assemblées populaires de wilaya (APW), prévue le 23 novembre prochain, se poursuivra au niveau des sièges des APC jusqu’à 21h00, les mercredi, jeudi et vendredi et ce jusqu’à minuit le samedi, dernier délai fixé par la loi. «Les formulaires de souscription des signatures individuelles doivent être présentés, accompagnés d’une fiche informatisée comportant les informations des signatures, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et pour l’élection des membres des Assemblées populaires de wilayas au président de Commissions administratives électorales de la commune relevant de la wilaya territorialement compétente», souligne la même source.

Alger remet en jeu ses 1.254 sièges



A Alger, ce sont quelque 1.254 sièges d’APC et d’APW qui seront remis en jeu le 23 novembre prochain, à l’occasion des élections locales, a indiqué à l’APS, le Directeur de l’administration locale (DAL). M. Ahmed Bou Ahmed a révélé que 28 partis politiques et 10 listes indépendantes se lanceront à l’assaut des 1.199 sièges des assemblées populaires communales et que 29 formations politiques et deux listes des indépendants se disputeront les 55 sièges de l’assemblée populaire de la wilaya. Détaillant encore plus les caractéristiques des 57 APC que compte la wilaya d’Alger, il précise que 5 d’entre-elles comprennent 33 sièges, 17 APC comptent 23 sièges et 30 assemblées populaires communales qui possèdent 19 sièges. Quatre APC ont 15 sièges et une avec 13 sièges. «La répartition des sièges obéit à des critères bien définis dont le plus important demeure bien entendu la densité démographique de chaque commune», a explique le DAL qui indiquera à cette occasion que 644 centres de votes et 5130 bureaux sont concernés par l’opération de vote à Alger. Evoquant les conditions de participation aux élections, M. Ahmed Bou Ahmed rappelle la condition exigée aux partis politiques d’avoir obtenu, lors du scrutin de 2012, au moins 4% des suffrages exprimés ou 10 sièges. A défaut, les candidats sont tenus de parrainer leurs listes par des signatures de 50 personnes pour chaque siège à disputer. «Les signatures doivent être légalisées par le P/APC, son adjoint ou bien le Secrétaire général de l’APC », a-t-il précisé.

Dépôt de 757 listes de candidats

A quelques heures de l’expiration des délais du dépôt des listes de candidatures aux élections locales, quelque 20.000 dossiers ont été retirés par 57 partis politiques, trois alliances et des listes indépendantes mais seuls 757 dépôts ont effectués par 27 partis politiques. C’est ce que révèle le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, lors d’un point de presse, organisé hier, à Alger.

«L’opération est toujours en cours et nous attendons l’expiration du délai pour annoncer les chiffres définitifs», a précisé M. Lakhdar Amara qui estime que souvent, les formations politiques attendent le dernier jour pour déposer leurs listes. Evoquant la dernière révision exceptionnelle des listes électorales, qui a eu lieu du 30 août au 13 septembre, il confie que l’assainissement des listes a permis d’éliminer 184.000 électeurs dont 63.723 décédés, le reste pour double, voire triple inscriptions même. «Si on ajoute la révision ordinaire du début de l’année, le total porte sur 691.727 nouveaux inscrits et la radiation de 360.291 personnes», a ajouté le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au département ministériel de Bedoui, qui admet, à propos du fichier électoral, que ce dernier «n’existe pas» en tant que document unique mais qu’il est constitué par la somme des listes électorales par wilaya. L’autre annonce faite par M. Lakhdar Amara porte sur l’organisation des élections du 23 novembre.

Il annonce à ce propos que le nombre des bureaux et des centres de vote seront revus à la hausse et ceci est motivé par un souci d’une plus «grande fluidité» de l’opération électorale le jour J. «Le ministère de l’Intérieur a décidé d’augmenter de 1200 le nombre des bureaux et de plus de 340 celui des centres», a-t-il fait savoir, assurant qu’en perspective de cet événement, et outre les traditionnels établissements scolaires, plusieurs infrastructures seront réquisitionnés tels les bibliothèques municipales et les maisons de jeunes à condition toutefois, a-t-il précisé, qu’elles répondent aux normes.

El-Tarf

312.650 électeurs

A El Tarf, à l’extrême est du nord du pays, les préparatifs aux élections locales battent le plein, comme d’ailleurs partout en Algérie.

Les réunions et les conclaves inhérents au rendez-vous du 23 novembre se multiplient et le wali a présidé à cet effet une réunion au cours de laquelle, M. Belkateb Mohamed a donné des directives «claires» et «précises» aux responsables locaux et des membres faisant partie de la commission qu’il vient à peine d’installer, aux cadres de la Direction de la réglementation et des affaires générales (Drag), aux chefs de daïra, afin de prendre leurs dispositions, indispensables pour mettre en place tous les mécanismes de préparation matérielle ainsi que les modules spécifiques à chaque administration. Selon le quotidien Reporter, le wali a appelé l’administration locale à «veiller au grain» à la préparation de ce scrutin et à «éviter» les erreurs du passé afin de «se prémunir» des critiques de certains partis politiques qui l’accuse souvent de partialité.

M. Belkateb Mohamed a également donné des instructions dans l’optique de remettre les cartes d’électeurs en priorité aux nouveaux inscrits et insisté à cette occasion sur une préparation «rigoureuse» dans le but «d’assurer» la réussite des élections du 23 novembre. Il est bon de savoir que le corps électoral de la wilaya d’El Tarf s’élève à l’issue de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales 312.650 électeurs, soit 5.000 de plus par rapport aux législatives du 4 mai dernier. Cependant, ce chiffre reste provisoire en attendant les résultats des recours, en cours jusqu’au 6 octobre. Lors de la révision exceptionnelle qui s’est étalée du 30 août au 13 septembre, 9.089 nouveaux électeurs ont été inscrits et 3.565 ont été rayés pour décès ou double inscription.