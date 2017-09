Agences de voyages : 46 demandes d’agrément à Oran

46 demandes d’agrément de nouvelles agences de tourisme et de voyages à Oran sont en cours de traitement, a-t-on appris hier auprès des services de la direction du tourisme et d’artisanat. Sur les 46 demandes pour l’octroi d’agrément d’agences de tourisme et de voyages au niveau de la wilaya d’Oran, 27 sont en voie de signature au niveau de la tutelle, a indiqué le chef de service suivi et contrôle des activités touristiques, Mourad Boudjenane, ajoutant que 19 demandes ont passé la première phase avec, en prime, l’obtention d’un accord de principe. Au sujet des nouvelles modalités d’exercice de cette activité, il a expliqué que les textes de loi consignés dans le décret exécutif du 17 mai 2017, ont sérié l’exercice d’activité des agences de tourisme et de voyages en une catégorie unie, avec l’instauration des mécanismes visant l’amélioration des prestations, notant que les agences de tourisme et de voyages (ATV) de catégorie A et B auront droit désormais à un agrément unique. Un des objectifs des nouvelles dispositions réglementaires portant création d’agences de tourisme et de voyages est d’assurer une organisation efficiente de cette activité avec, à la clef, l’allègement des procédures et l’assainissement du parc des ATV, a-t-on ajouté, rappelant que la wilaya d’Oran dispose de 134 agences de tourisme, dont 42 de catégorie A, 91 de catégorie B et de 23 succursales. Il a signalé, dans ce sens, que l’enquête de moralité menée autrefois par la commission nationale s’effectuait désormais localement. Entre autres objectifs de ces dispositions, le règlement définitif du problème d’agrément, sachant que le renouvellement était exigé tous les trois ans par l’administration. Désormais, il se fera une seule fois à la seule condition que l’opérateur n’ait pas changé de statut, ni d’adresse et encore moins de directeur technique, a-t-on conclu. (APS)