Coopération dans le domaine du tourisme : M. Mermouri reçoit les ambassadeurs de France et de Chine

L’Algérie et la Chine ont convenu hier à Alger d’accélérer la signature d’un mémorandum d’entente pour la facilitation d’octroi de visa aux touristes chinois, a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassan Mermouri a reçu en audience l’ambassadeur de la Chine à Alger, Yang Guangyu, avec lequel il a examiné la coopération bilatérale. «Les deux parties ont salué la volonté des dirigeants des deux pays visant à insuffler une dynamique aux relations algéro-chinoises notamment dans le secteur du Tourisme».

La Chine est actuellement le premier pays au monde en matière de nombre de touristes avec 120 millions par an. Par ailleurs, la coopération entre l’Algérie et la France dans le même domaine a fait l’objet d’une audience accordée par M. Mermouri à l’Ambassadeur de la France en Algérie, Xavier Driencourt, durant laquelle les deux parties ont convenu de relancer cette coopération, notamment en matière de formation en hôtellerie et restauration ainsi que les voies de soutien de l’investissement et de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays.

L’audience a été l’occasion de saluer la «qualité» des relations entre l’Algérie et la France et «l’importance du marché français du tourisme au niveau du bassin méditerranéen ainsi que le niveau de maîtrise de ce pays en la matière» (APS)