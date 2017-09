Saison estivale au sud : destination à promouvoir

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassan Mermouri, a indiqué que le plan d’action du gouvernement prévoit tout un chapitre pour réhabiliter et revaloriser ce secteur disposant d’un potentiel dont l’exploitation demeure en deçà des attentes.

Le chapitre en question est décliné sur trois axes majeurs. Le premier concerne la promotion de l’investissement dans toutes ses dimensions, le deuxième s’articule autour de la promotion de la destination Algérie et le dernier axe concerne le développement de l’artisanat. M. Hassan Mermouri qui intervenait hier, sur les ondes de la Radio nationale, a noté que son secteur participe «à hauteur de 2% du produit intérieur brut (PIB), un taux qui reste très faible au regard des potentialités que recèle le secteur», a-t-il estimé, ajoutant que «parmi les principaux objectifs à réaliser au titre de la concrétisation du schéma directeur est celui d’atteindre un taux représentant 4 à 5 % du PIB». La clé de la réussite du Schéma directeur de l’aménagement touristique (SDAT), initié par son secteur, «est et sera la formation surtout dans un contexte ou le tourisme doit faire face à la concurrence sur plusieurs fronts, celui du marché touristique d’une part, mais aussi une concurrence interne relative à la qualification de la ressource humaine, d’autre part», a indiqué M. Mermouri.

Le ministre du Tourisme a indiqué que son département a recensé à ce jour 1.800 projets touristiques qui ont été approuvés, tandis que 38 plans avec des projets de réhabilitation et création de nouvelles Zones d’expansion touristique (ZET), ainsi que l’augmentation des capacités hôtelières. A ce sujet, il a révélé qu’il existait 1.200 hôtels d’une capacité de 100.000 lits et qui devraient passer à 200.000 lits. Le ministre a mis la balle dans le camp d’autres secteurs qui peuvent jouer un rôle dans la promotion et le développement du tourisme, spécifiant que son ministère n’était pas le seul concerné. «D’autres secteurs peuvent y contribuer, à l’instar de celui des transports à travers l’ouverture de nouvelles lignes et les prix des billets.» M. Mermouri a indiqué, en outre, que dans le cadre du renforcement et la modernisation des capacités d’hébergement des structures existantes relevant du groupe, «une enveloppe financière de 120 milliards de dinars (crédits bancaires) a été consacrée à la modernisation de 66 unités hôtelière à travers le territoire national».



200 agences de tourisme en activité dans le Sud



Evoquant la saison touristique saharienne qui ouvrira le 2 octobre prochain à Tamanrasset, le ministre du Tourisme a indiqué que son département avait déjà envoyé des invitations aux consulats de plusieurs pays entretenant des relations touristiques avec l’Algérie. Pour le bon déroulement de cette saison, il a indiqué que des mesures ont été prises afin de faciliter les procédures d’obtentions de visas pour les touristes étrangers, précisant que «l’environnent touristique dans le sud est désormais totalement sécurisé». En ce qui concerne les activités des 200 agences touristiques, le ministre a précisé que la loi leur permet d’activer dans le tourisme intérieur et extérieur. La priorité, a-t-il ajouté, est de conquérir le plus possible de touristes étrangers et ne pas se confiner uniquement dans le Hadj et la Omra. «Afin d’attirer plus de touristes locaux et étrangers», le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Mermouri, a mis l’accent sur la nécessité de procéder à des «campagnes promotionnelles».

Salima Ettouahria