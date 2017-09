Salon international des énergies renouvelables Era 2017 à Oran : L’efficacité énergétique, un défi

Plus de 80 exposants nationaux et internationaux sont attendus à la 8e édition du Salon international des énergies propres, des énergies renouvelables et du développement durable «Era 2017», qui aura lieu du 23 au 25 octobre au Centre des conventions d'Oran , a-t-on appris de l'organisateur de cet événement «Myriade Communication».

Le Salon «Era», qui accompagne le programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie soutenu par le Président de la République et qualifié de «priorité nationale», continuera à remplir sa fonction de catalyseur de la synergie des interventions des acteurs majeurs, institutions et opérateurs algériens et étrangers, dans les deux segments principaux, énergétique et industriel, du programme, a-t-on fait savoir. «Les entreprises sont au cœur du Salon Era, car elles ont un rôle moteur dans l’émergence de l’industrie des énergies renouvelables, élément indispensable à la mise en place d’une économie nationale diversifiée et compétitive», a-t-on souligné.

Le programme de ce Salon de trois jours comporte un cycle de conférences, qui traiteront principalement du programme national de développement des énergies renouvelables, dans ses deux segments constitutifs : énergétique et industriel. Des spécialistes et chercheurs algériens et étrangers aborderont, dans leurs communications, l’état des lieux en Algérie en matière de capacités de production électrique installées et en projet, la mise en place d’une industrie des énergies renouvelables, le cadre incitatif à l’investissement en Algérie dans ce domaine et le volet des ressources humaines (formation et recherche).

Ils feront également le point sur l’introduction des énergies renouvelables dans les politiques énergétiques de divers secteurs (énergie, ressources en eau, agriculture, habitat). Les conférences débattront également de l’économie d’énergie et de l'environnement et du développement durable en Algérie, a-t-on indiqué. (APS)