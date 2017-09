Tarification de l’eau : «Pas d’augmentation» Affirme M. Necib

«Aucune augmentation n’est envisagée à l’heure actuelle », a affirmé le ministre des Ressources en eau en réponse à une question sur une éventuelle révision de la tarification de l’alimentation en eau potable.

M. Hocine Necib, qui s’exprimait en marge d’une séance plénière à l’APN consacrée au débat général du plan d’action du gouvernement, a également relevé que les responsables du secteur veillent à «diversifier les sources d'eau et à assurer la disponibilité de ce produit vital aux fins de répondre à tous les besoins, à travers l'exploitation des nappes phréatiques, le dessalement de l'eau de mer, l'épuration des eaux usées et l'exploitation de l'eau des barrages».

En ce qui concerne ce dernier point, il faut savoir que le taux de remplissage des barrages se situe actuellement, à hauteur de 55%. Ce taux est qualifié de «bon», par le ministre et ce, eu égard à la nature de cette période de l'année qui enregistre habituellement un recul du taux de remplissage. M. Necib mettra en exergue cependant que le manque enregistré en cette période de l’année ne peut nullement être qualifié de «crise» étant donnée qu’il s'agit d'une simple fluctuation conjoncturelle résultant d'un manque de pluviosité dans l'ensemble de la région méditerranéenne. Cela dit, le ministre est formel, «l’Etat mobilisera tous les moyens et mettra en place toutes les solutions et mécanismes nécessaires pour faire face à la situation actuelle, à travers la réalisation des projets programmés afin d'assurer aux citoyens la disponibilité de l'eau potable.»

Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que le projet de plan d’action du gouvernement indique dans le deuxième chapitre consacré à la poursuite de l’amélioration du cadre de vie de la population que « le gouvernement travaillera à faire évoluer avant la fin de l’année 2019, le taux de raccordement des foyers à l’alimentation en eau potable, de 98% à 99%. Il veillera également à relever, dans les mêmes délais, le taux de raccordement des foyers aux réseaux d’assainissement de 91% à 94%. Cette évolution sera accompagnée d’une amélioration du traitement des eaux usées», note le même document.

S’exprimant justement au sujet des objectifs du Plan d'action pour le secteur des Ressources en eau, M. Necib affirme que ces derniers tendent, en fait, dans leur ensemble, à «renforcer la disponibilité de la ressource hydrique, à soutenir le développent de l'agriculture et de l'industrie et à relancer plusieurs projets, notamment les grands transferts d'eaux du Sud vers les Hauts Plateaux, ce qui créera, des opportunités pour le développement agricole et l'aménagement du territoire». Le ministre mettra également à profit cette occasion pour annoncer la relance du projet d'extension de la station de dessalement d'eau de mer d'El Tarf, en vue de couvrir les besoins croissants dans le nord-est du pays. Une réunion des secrétaires généraux des ministères des Ressources en eau et de l'Energie était d’ailleurs programmée, hier, dans ce sens, pour œuvrer à la préparation du dossier d'appel d'offres pour la station de dessalement de l'eau de mer pour la région d'Echatt dans la wilaya d'El Tarf. Ledit dossier implique davantage de coordination et d'actions communes et la préparation des dossiers pour finaliser l'appel d'offres, a expliqué le ministre des Ressources en eau. Le premier responsable des ressources en eau a, par ailleurs, mis l’accent sur toute l’importance et l'attachement, plein et entier, du secteur à «améliorer le réseau, rénover les équipements et développer la gestion».

Soraya Guemmouri

Le saviez-vous ?

- L’Algérie dispose actuellement de 76 barrages d’une capacité de 8,2 milliards de mètres cubes ; une capacité appelée à atteindre les 9 milliards de mètres cubes en 2019 à travers 84 barrages.

- En matière d’épuration des eaux usées, le pays dispose actuellement de 176 stations d’épurations des eaux usées (STEP) d’une capacité de 400 millions de m3 permettant l’irrigation de 80.000 ha. Celle-ci atteindra 1,2 milliard de m3 en 2019 à travers 265 stations.

- Un effort considérable a été mené pour la réalisation de forages et puits pour l’agriculture ; le parc actuel porte 75.000 forages et 158.000 puits.

S. G.