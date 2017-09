Appui à la justice algérienne : Le Programme Algérie-UE officiellement lancé

Un nouveau Programme d'appui à la justice algérienne (PASJA), s'inscrivant dans le cadre de la réforme du secteur, a été officiellement lancé, hier, conjointement, par l'Algérie et l'Union européenne (UE), lors d’un séminaire tenu à la Résidence des Magistrats, à El-Biar (Alger). Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du chef de la délégation européenne en Algérie, M. John O’Rourke, du représentant du ministère des Affaires étrangers, M. Ali Mokrani, du représentant du ministère de la Justice,

M. Laziz Aymene, et du directeur du programme (PASJA),

M. Mourad Karim. «Le PASJA se veut un programme d'appui au secteur de la Justice en Algérie et s'inscrit dans la vision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a élevé la réforme de la justice au rang de priorité nationale», est-il précisé par les intervenants à cette cérémonie, notant que ledit programme «s'intègre aux principaux axes de la politique gouvernementale dans le domaine de la justice, lancée en septembre 2015». Il est cofinancé par l'UE à hauteur de 9 millions d'euros, alors que les contributions de l'Algérie et de la France s'élèvent respectivement à 1,10 million d'euros et 450.000 euros. Les trois objectifs de ce nouveau programme portent sur l'indépendance de la justice et la modernisation du fonctionnement des juridictions, l'amélioration de l'accès au droit et à la justice et l'appui institutionnel et le renforcement des capacités des acteurs de la justice.

Pour ce qui est de ces principaux bénéficiaires, il s'agit notamment du ministère de la Justice, de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la magistrature, de l'Ecole supérieure de la magistrature, des greffiers, des avocats, des notaires et des huissiers de justice.



Un projet vient compléter les programmes ayant déjà abouti



Pour sa part, le directeur du programme d’appui à la justice, M. Ouagueni, a précisé que ce projet vient compléter les programmes ayant déjà abouti. Par ailleurs, M. Aymen n’a pas manqué l’occasion pour annoncer que « beaucoup de chantiers dans le domaine de la justice seront ouverts prochainement pour accompagner les réformes économiques du pays, en se félicitant de la qualité de la coopération qui lie l'Algérie à l'UE dans le domaine de la justice».



«L'Algérie ne ménagera aucun effort pour que le programme soit réalisé dans les délais et avec un impact certain»



De son côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, s'est félicité du lancement de ce nouveau programme, rappelant le caractère «multidimensionnel» de la coopération algéro-européenne. «Nous sommes heureux de développer cette coopération avec le partenaire européen pour accompagner nos efforts nationaux en la matière», s'est-il réjoui, affirmant que «l'Algérie ne ménagera aucun effort pour que le programme soit réalisé dans les délais et avec un impact certain».

Kafia Ait Allouache