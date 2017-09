Conseil de la nation - CNDH : Coordonner l’action sur les droits de l'Homme

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a mis en avant, hier à Alger, lors de sa rencontre avec la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Mme Benzerrouki Fafa, «la coordination des positions en ce qui concerne les questions des droits de l’Homme, notamment dans certains fora internationaux qui exploitent ces mêmes questions à des fins politiques» . «L'entretien a permis de passer en revue les moyens de coopération et de coordination des efforts et des positions entre le Conseil de la nation et le CNDH pour la cristallisation des principes contenus dans la Constitution de 2016, à l'initiative du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», en matière de protection et de consécration des droits de l’Homme, lit-on dans un communiqué du Conseil. A ce propos, M. Bensalah a rappelé l’intérêt particulier qu’accorde le Président de la République à la question des droits de l’Homme, saluant sa décision de promouvoir la Commission nationale consultative des droits de l’Homme au rang de Conseil national, une institution à caractère constitutionnel. (APS)