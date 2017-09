Comité de coordination du Forum Global de Lutte contre le Terrorisme : M. Messahel à New York

Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a pris part hier à New York à la 8e session ministérielle du Comité de coordination du Forum Global de Lutte contre le Terrorisme (FGLCT), indique un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, le ministre «a réitéré le soutien de l’Algérie aux activités de cette instance internationale dont elle est membre fondateur ainsi que sa disponibilité à assurer, conjointement avec le Canada, la coprésidence du nouveau groupe de travail régional couvrant l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest», ajoute le communiqué. Ce groupe de travail a été créé dans le cadre d’une refonte de la répartition des missions à laquelle ont procédé les ministres, durant cette session, à l’issue des six années d’activités depuis la création du Forum en 2011.

Il remplace le groupe de travail sur le Sahel coprésidé aussi depuis sa création par l’Algérie et le Canada. «Tout en soulignant que l’Algérie maintient un haut niveau de vigilance sur son propre territoire et sur ses frontières, il a rappelé l’action et les initiatives prises par celle-ci aux plans arabe, africain et international en vue de promouvoir la mobilisation et la lutte régionales et internationales contre le terrorisme et l’extrémisme violent», selon la même source. Au plan africain, M. Messahel a rappelé que l’Union africaine (UA) avait confié, au début de cette année, au Président de la République Abdelaziz Bouteflika, la haute mission de Coordonnateur pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme en Afrique et que le Mémorandum du Président de la République, présenté en cette qualité au dernier Sommet de l’UA, a été adopté et servira aussi de plateforme à la coopération que l’Afrique entend engager avec le reste de la communauté internationale. (APS)