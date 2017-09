Éclairage : Assainir

Parmi les axes prioritaires du plan d’action du gouvernement, la modernisation de la sphère commerciale a été retenue comme étant un enjeu de premier ordre. Une orientation censée guider vers la mise en place d’une assise normative, en conformité avec les objectifs du secteur, en matière de régulation et de contrôle, mais aussi avec les objectifs économiques du pays. Les domaines d’intervention étant divers, cette initiative exige, par conséquent, une action et une intervention intersectorielle concertées. L’absence de transparence dans les pratiques commerciales, fraudes, contrebande et contrefaçon sont des fléaux persistants à ce niveau, alors que le contrôle demeure confronté à des contraintes multiples. Le commerce étant un secteur stratégique, au plan économique et social, il s’agira, en définitive, d’œuvrer dans le sens de la régulation et l’assainissement des activités commerciales des pratiques illicites et frauduleuses, notamment au niveau de la facturation qui demeure une problématique majeure. Le gouvernement compte ainsi promouvoir, avec le concours des investisseurs privés, les circuits de la grande distribution dans le souci de garantir un approvisionnement régulier et transparent du marché, et assurer un meilleur suivi et un contrôle plus rigoureux des produits de large consommation, pour imposer le respect des marges et le contrôle des prix. L’action du gouvernement portera également sur un autre aspect, et pas des moindres, en l’occurrence celui de la qualité des produits aux frontières et à travers les circuits commerciaux, pour renforcer les moyens de protection de la santé du consommateur. Au niveau du commerce extérieur, le gouvernement prévoit le renforcement des capacités et instruments de l’administration des douanes, et de veiller à la prévention des fraudes de surfacturation, avec le concours d’organismes internationaux de vérification des prix, à la sanction des importateurs fraudeurs, à la mise en place de dispositions de sauvegarde destinées à réduire la facture des importations et à la promotion des productions locales, dans le sillage de la politique de substitution aux importations, avec le concours des organisations des opérateurs économiques. La démarche préconisée traduit ainsi l’intérêt accordé au renforcement des capacités de contrôle des activités commerciales, à la consolidation des instruments et moyens d’intervention des services du commerce. Il s’agira aussi de concourir à l’amélioration des dispositifs de contrôle économique et de lutte contre les pratiques frauduleuses, à la régulation des activités commerciales et du marché national et à la lutte contre le commerce informel. Les pouvoirs publics entendent également concourir à la promotion de la production locale, dans le sillage des efforts comptant pour la rationalisation des importations et la restauration de l’équilibre de la balance des paiements. Autrement dit, il sera question de créer les conditions qui favorisent l’émergence de règles et standards indispensables à la réhabilitation de l’acte de commercer dans toute sa dimension, en mettant un terme à l’anarchie qui caractérise encore la sphère commerciale, en dépit des lois et mesures prises pour recadrer les activités du secteur.

D. Akila