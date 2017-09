Plan d’action du gouvernement, Les présidents des groupes parlementaires : Financer l’investissement

Les moyens et mécanismes de financement de l'économie nationale et de ses programmes d'investissement ont été, mardi dernier à Alger, au centre des interventions des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale (APN) à l'issue du débat sur le Plan d'action du gouvernement.

Le président du groupe parlement du Rassemblement national démocratique (RND), Belabbas Belabbas, a estimé que le recours au financement non conventionnel permettrait de poursuivre le processus de développement, saluant la sincérité du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, concernant la situation financière et économique du pays. L'intervenant a salué les mesures contenues dans le Plan d'action visant à booster l'investissement dans tous les secteurs et à réactiver les fonds de développement du Sud et des Hauts Plateaux, soulignant l'importance d'accélérer la mise en place de la «finance islamique» et de renforcer son rôle en matière de financement bancaire. Pour sa part, le président du groupe parlementaire du parti du Front de Libération nationale (FLN), Said Lakhdari, considère que la conjoncture économique que traverse le pays est «très difficile», soulignant que l'adaptation aux réforme était inéluctable pour prémunir l'avenir du peuple contre les fluctuations du marché du pétrole. Cette situation «exceptionnelle» requiert la mobilisation des efforts de tous pour sortir de la crise et «prendre notre destin entre nos mains», a indiqué le député. Dans le même contexte, M. Mustapha Nouassa, président du groupe parlementaire de Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), a estimé que le Plan d'action du gouvernement était porteur d'un discours «sérieux» qui exprime une «volonté réelle» à faire face à la conjoncture. Le député a salué l'intérêt accordé au tourisme au même titre que l'industrie et l'agriculture, appelant à la création de crédits à long terme pour développer ce secteur. M. Nouassa a estimé nécessaire de prendre les mesures idoines pour l'«éradication de l'économie parallèle», la révision de la politique d'aide, l'investissement dans la ressource humaine et la révision des modes de consommation. Le président du groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA), Hadj Cheikh Berbara, a estimé que le financement non conventionnel aura des répercussions positives et directes sur le citoyen, car constituant une mesure nécessaire pour éviter l'endettement extérieur, à condition qu'il soit accompagné de réformes profondes et immédiates en matière d'amélioration du climat des affaires, le règlement du problème du foncier industriel, immobilier, touristique et agricole ainsi que la modernisation des banques. Pour sa part, le président du groupe parlementaire des indépendants, Lamine Osmani, a souligné l'importance de diversifier les sources de financement du développement en opérant une «révolution numérique» en termes de gestion du système national fiscal, en définissant des mécanismes d'exploitation des fonds de la communauté algérienne établie à l'étranger et en favorisant le dialogue pour absorber l'économie parallèle. Quant au président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix, Nacer Hamdadouche, a estimé que le recours au financement non conventionnel «en ce moment et de cette manière» constituait un danger sur l'économie nationale, à travers la hausse de l'inflation et la chute du pouvoir d'achat mais aussi l'augmentation du taux de chômage. Il a affirmé que la conjoncture actuelle n'assurait pas le succès de cette démarche même si on compose une commission pour suivre sa mise en œuvre, d'autant que le problème se pose au niveau de l'indépendance de cette instance et de son aptitude à jouer son rôle de contrôle avec efficacité. M. Hamdadouche a indiqué que le Plan d'action du gouvernement avait «reconnu l'existence d'une crise, sans en définir les causes» soulignant dans ce sens «la mauvaise gouvernance», le recul de la production nationale et une politique monétaire erronée, appelant ceux qui ont échoué dans leur gestion à rendre des comptes pour assurer l’aboutissement de tout plan visant à faire sortir le pays de sa crise. (APS)



Respect des conditions de mise en œuvre

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont été unanimes à affirmer que l'aboutissement du plan d'action était tributaire du degré de respect des conditions et garanties accompagnant la mise en œuvre des nouvelles mesures décidées dans les domaines financier et économique en général pour faire face à la conjoncture économique actuelle. Les députés ont indiqué, au troisième et dernier jour du débat du Plan d'action du gouvernement, présenté par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, que les mesures financières prévues devraient respecter plusieurs conditions. A cet effet, le député Smail Benhamadi (RND) a estimé que l'élaboration du plan d'action du gouvernement sur la base du financement non conventionnel pourrait avoir des répercussions négatives sur l'économie nationale, appelant à respecter certaines conditions pour sa réussite.

Parmi les conditions proposées, M. Benhamadi a insisté sur l'importance de l'encadrement rigoureux des besoins financiers exprimés par le Trésor public envers la Banque d'Algérie (BA), en fixant les montants réels des exigences de la conjoncture actuelle. Il a insisté sur la nécessité de créer des commissions spécialisées chargées du suivi du mouvement des fonds entre les deux institutions, rappelant que la réussite de cette mesure était tributaire de la rationalisation des dépenses publiques et de l'amélioration du rendement, à travers la lutte contre les dépenses inutiles pour l'économie nationale et par la même « la révision du financement de certaines instances et organisations non productives». Le député Benhamadi a souligné, à l'instar d'autres députés, impératif d'optimiser le rendement de la fiscalité, à travers élargissement de l'assiette fiscale, la modernisation du système fiscal, la lutte contre évasion fiscale et la rationalisation de la politique incitative basée sur les exonérations fiscales, adoptées actuellement en vue d'encourager l'investissement.



Bureaucratie et rente entravent l'activité des entreprises



La lutte contre la bureaucratie et le système de la rente qui entravent la création de nouvelles entreprises et affaiblissent celles en activité est à même de mener à bon port le Plan d'action du gouvernement. L'intervenant s'est interrogé sur les domaines qui feront l'objet de dépenses à la faveur des recettes accumulés par le recours à l'impression des billets de banque. Le député Mohamed Azeiz du Mouvement populaire algérien (MPA) estime nécessaire de s'adapter à la situation financière actuelle et d'ancrer le soutien à l'investissement par des règles rigoureuses en orientant l'investissement public vers les projets productifs, outre la clarification de la stratégie de suivi des projets de développement et de leurs objectifs en vue d'examiner les effets du recours au financement non conventionnel avec «précision».



Mise en place d'une commission d'experts et recours à la finance islamique



Le député Seddik Chihab du Rassemblement national démocratique (RND) a préconisé la mise en place d'une commission d'experts au niveau de la Banque centrale chargée du suivi des modalités de dépense des fonds injectés dans le Trésor, soulignant que cette mesure permettra de rééquilibrer le Trésor public en procédant au payement de la dette intérieure et au financement du Fonds national d'Investissement (FNI). La création de la commission d'experts permettra à certaines entreprises d'importance économique dans le pays de poursuivre leurs activités, dont les groupes «Sonatrach» et «Sonelgaz».

L'intervenant a fait savoir que cette mesure, la «moins coûteuse» pour l'Etat, permettra à la Banque centrale d'octroyer des crédits au Trésor et de payer les dettes de certaines entreprises ayant un rôle stratégique pour l'économie nationale. Ces mesures devraient être accompagnées, a-t-il dit, de réformes profondes dans la fiscalité, le financement du Trésor, la qualité, la maîtrise, la réduction des dépenses publiques et l'augmentation de la production. Il s'agira également de l'examen d'une loi sur la finance islamique à travers la création de banques islamiques à l'effet d'encourager les citoyens à déposer leurs fonds auprès des banques et faciliter leur insertion dans le domaine de l'investissement, a-t-il ajouté. (APS)