Colloque international à Djelfa : « enjeux des wakfs dans la diversification économique »

Les mécanismes de redynamisation du secteur des wakfs en Algérie constitueront le thème principal d’un colloque international prévu les 27 et 28 du mois courant à Djelfa, à l’initiative de la Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya. Selon ses organisateurs, cette manifestation annuelle, organisée cette année sous le signe «Des enjeux des wakfs dans la diversification économique en vue d’ un développement durable», abordera les moyens et outils de développement de l’assise économique du secteur des wakfs, ainsi que sa relance au double plan investissement et administratif, avec la présentation d’expériences réalisées dans le domaine.

La rencontre se veut, également, être un espace pour examiner les aspects juridique et institutionnel susceptibles d’aider au développement du secteur des wakfs et des organisations caritatives en général, tout en mettant en exergue les meilleurs formules d’investissement adaptées à ce secteur, parallèlement à la mise en lumière des méthodes de contrôlé des biens wakfs, ainsi que leur rôle dans la consécration d’un développement socio-économique durable, a souligné le responsable chargé de l’organisation de ce colloque, Dr Zehout Smaïl de l’université de Sétif 1. La manifestation verra la participation d’un grand nombre de spécialistes nationaux et étrangers (Malaisie, Koweit, Égypte, Arabie saoudite, Maroc) dans le secteur des wakfs, avec la présence, à titre d’invités d’honneur, du Directeur général des wakfs auprès du Premier ministre turc, Daoud Ghazi Beneliou, et du Directeur général des wakfs de la Bosnie Herzégovine, Dr Senaid Zaimovitch. En marge de cette manifestation internationale, une session de formation sur les wakfs sera organisée au profit d’étudiants doctorants et chercheurs de nombreuses wilayas (Djelfa, Oum El-Bouaghi, Tizi Ouzou, Sétif, Alger, Skikda, Annaba, Bouira, Constantine), spécialisés en Charia islamique, Droit, sciences économiques, sciences politiques et statistiques, entre autres. Des délégués principaux des wakfs et des inspecteurs des biens wakfs de nombreuses directions des affaires religieuses et des wakfs du pays prendront, également, part à cette session, dont l’encadrement sera assuré par les experts internationaux, Dr Said Bouhraoua, directeur du département des affaires sociales auprès de l’Académie mondiale de recherches en charia et finances islamiques de Malaisie, et Dr Salah Salhi, coordinateur des écoles en doctorat et responsable de la section Doctorat en finances et économie islamiques à l’université de Sétif. Cette opportunité donnera, également, lieu à une exposition de manuscrits anciens qui seront, pour la première fois, mis à la disposition des chercheurs du domaine afin de marquer leur contribution dans la relance du patrimoine islamique. La sélection de Djelfa pour abriter ce colloque annuel vise à promouvoir cette wilaya au rang de pôle national de formation dans le domaine des wakfs, tout en faisant d’elle une référence pour les chercheurs dans l’économie islamique, ont souligné les organisateurs. (APS)