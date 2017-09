Poste et communications électroniques : Examen prochain du projet de loi

La commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN) entamera, dans deux semaines, l'examen du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, a indiqué hier un communiqué de l'APN.

La commission des transports et des télécommunications de la chambre basse du Parlement s'est réunie sous la présidence de M. Chaabane El-Ouaer afin de fixer l'agenda de ses travaux pour la prochaine période, notamment l'examen du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques qui lui a été soumis le 23 janvier 2017.

Le président de la commission a mis l'accent sur la nécessité de le soumettre aux membres, en attendant d'écouter l'exposé du représentant du gouvernement avant son examen dans deux semaines».

Par ailleurs, les membres de la commission ont convenu de programmer deux rencontres avec les ministres des Transports et de la Poste et des télécommunications, pour présenter un exposé sur la situation de leurs secteurs, outre la programmation de sorties sur terrain pour s'enquérir de certains projets relevant des deux secteurs à travers les wilayas du pays.

Il s'agit, en l'occurrence, de l'extension de l'aéroport Houari -Boumediène (Alger) et de la voie ferroviaire reliant Djelfa à Boughzoul, l'objectif étant «de faire le constat des obstacles qui entravent la réalisation de ces projets et contribuer à leur règlement», conclut le communiqué. (APS)