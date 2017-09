Cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire : La Commission des Affaires juridiques ouvre le dossier

La commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a examiné hier les déclarations des députés soumises à la commission dans le cadre de la mise en œuvre de la loi définissant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, indique un communiqué de l'Assemblée.

La commission s'est réunie sous la présidence de Cherif Nezzar, pour «arrêter le calendrier des travaux et examiner les déclarations des députés soumises à la commission conformément aux dispositions de la loi organique No 12-02 définissant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire», ajoute le communiqué. Au début de la réunion, le président de la Commission a insisté sur «l'impératif de se conformer à la loi, d'autant qu'il est stipulé dans l'article 116 de la Constitution que le député doit se consacrer pleinement à l'exercice de son mandat». À la fin des travaux, la commission devrait élaborer un rapport sur son activité qui sera ultérieurement soumis pour avis au bureau du Conseil, conclut le document. (APS)