APN, Aujourd’hui les réponses de M. Ouyahia et vote du Plan d’action du Gouvernement : L’heure de vérité

Loin de toute velléité d’anticiper les événements, il ne fait aucun doute que le plan d’action du gouvernement, présenté dimanche dernier par le Premier ministre à l’APN; où le même document a fait l’objet d’un débat; trois jours durant, sera, à coup sûr, approuvé et largement adopté par cette institution parlementaire.

Pour cause, il suffirait tout juste de se référer au contenu des interventions du chef des groupes parlementaires en des débats pour s’en rendre compte. En effet, où non seulement les partis de la majorité qui sont le FLN et le RND ont fait valoir leur adhésion à la nouvelle «feuille de route» de l’Exécutif, mais aussi d’autres formations siégeant à l’APN, comme TAJ et le MPA, de même que les députés indépendants ont tous exprimé leur appui. En chiffres, tout cet appui représent un nombre de 322 députés qui voteront aujourd’hui à la faveur du Plan d’action du gouvernement, soit la majorité écrasante des élus du peuple, dont le nombre total est de 462. La séance plénière d’aujourd’hui sera surtout marquée par l’intervention du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les députés lors de l’examen du Plan d’action du gouvernement. Comme c’était le cas dimanche dernier lors de la présentation de ce même Plan d’action, on s’attend à voir le Premier ministre recourir à un argumentaire des plus subtiles, destiné à convaincre davantage au sujet de cette option un financement non conventionnel qui, durant les trois jours des débats, a été au centre de nombreuses critiques, pour certaines acerbes, exprimées par les partis de l’opposition. Ce Modèle de financement par lequel la Banque d’Algérie sera autorisée à accorder des emprunts au Trésor a pourtant fait l’objet d’assurances communiquées dimanche passée par M. Ouyahia à l’APN. Le Premier ministre avait en effet tenu à préciser, à ce propos, que le financement non conventionnel sera d’un impact positif sur le citoyen, garantira la souveraineté de l’État ayant judicieusement prohibé le recours à la dette extérieur et profitera aux entreprises locales, et balisera, de ce fait, le terrain pour la promotion d’une économie productive libérée de la rentre et créatrice de richesse et d’emploi. Dans leurs réactions, les députés de l’opposition ne l’ont pas du tout entendu de cette oreille ! Ils se sont en effet focalisés sur d’éventuels risques pouvant émaner de ce type de financement non conventionnel contenu dans le Plan d’action du gouvernement. Ces mêmes députés ont-il fait dans le discours d’intimidation et dans l’alarmisme ? Affirmatif, avait répondu ce mardi le député Belabes Belabes, chef du groupe parlementaire du RND à l’Assemblée populaire nationale. Celui-ci a estimé que le Plan d’action du gouvernement ne manque pas de réalisme, et dans son contenu et dans les moyens qui seront consacrés pour sa mise en œuvre sur le terrain. Il est en outre des députés de l’opposition qui ont osé renier les réalisations mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des différents programmes initiés par le Président de la République en matière de développement tous azimuts. Ces réalisations multiples et bien visibles pourtant dans divers domaines seront assurément rappelées avec force, et peut-être par le langage des chiffres, par le Premier ministre, lors de son intervention aujourd’hui à l’APN pour répondre aux députés. M. Ouyahia ne manquera pas non plus de plaider le maintien de la stabilité dont jouit l’Algérie grâce à la vision éclairée du Président de la République et sa politique de paix et de réconciliation nationale ayant permis au pays d’engager dans la sérénité ses différents projets de développement. En dépit d’une conjoncture financière délicate, le Plan d’action du gouvernement compte poursuivre cet élan de croissance économique, tout en veillant sur la consolidation des acquis sociaux, la promotion de la justice sociale et le renforcement des l’État de droit et des libérés démocratiques. Le même Plan d’action se réfère, rappelle-t-on, aux contenu de la Constitution révisée en 2016, au programme du Président de la République plébiscité par le peuple en avril 2017, au nouveau modèle de croissance adopté en juillet 2016, et enfin au contenu de la feuille de route pour le redressement des finances publiques, également approuvé durant le même mois de juillet 2016.

Au nombre de six, les grands axes du Plan d’action portent sur la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’unité du pays, la consolidation de la démocratie pluraliste, de l’État de droit, ainsi que de la modernisation de la gouvernance, le maintien de la dynamique de la croissance et de la diversification des exportations, la consolidation des progrès réalisés dans le développement humain, la préservation du potentiel de défense nationale et enfin l’animation d’une politique étrangère définie par le Président de la République, dans la fidélité aux constantes diplomatiques du pays.

Karim Aoudia