Campagne de propreté de l’environnement : El Eulma en pole position

Comme il a été décidé préalablement à l’issue d’une réunion qui a regroupé tous les intervenants impliqués dans la réalisation de cette vaste action de propreté de l’environnement, les responsables de la wilaya de Sétif, agissant en application des instructions du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, ont procédé à la mise en œuvre d’un plan d’action tendant à l’éradication de tous les points noirs, responsables de la détérioration de l’environnement.

Partout, en effet, à travers les 60 communes de cette wilaya, cette campagne a été marquée par la mobilisation d’importants moyens humains et matériels, visiblement satisfaisants pour certaines localités et un peu moins pour d’autres où des actions non moins importantes ont été déjà menées depuis plusieurs jours pour faire disparaitre les immondices et autres gravas, qu’auront, entre autres, laissé toutes ces opérations de résorption de l’habitat précaire à travers cette wilaya.

Des séquelles qui sont aussi le produit de l’indifférence de toutes ces entreprises qui ne trouvent pas mieux que d’abandonner leurs gravas et autres restes de constructions qu’en bordure d’axes routiers ou tout simplement de citoyens pour lesquels les valeurs du civisme semblent hélas avoir été réduites à de vains mots, ne se souciant point de l’état de l’environnement qui les entoure, dans bien des cas s’étalant jusqu’au seuil de leur porte sans que réaction ne s’en suive hélas, animés par cette mentalité du «Beilek».

C’est précisément pour secouer les consciences des uns et des autres et parer à ces réalités peu enviables en fait que cette campagne a été lancée partout à travers les différentes localités et fait l’objet d’un suivi régulier tendant a en évaluer l’avancement et l’impact et si nécessaire, mettre à temps les moyens qu’il faut.

Entre temps et pour l’entame de cette action la satisfaction est venue de la commune d’El Eulma, souligne Nacer Maskri qui était sur le terrain avec le secrétaire général de la wilaya. Le premier responsable de cette wilaya, qui a tenu à féliciter les citoyens et autres intervenants pour d’autres actions préalables qui ont donné d’excellents résultats, estime, en effet, que « la satisfaction pour ce début est venue d’El Eulma, et que l’action déployée à Sétif gagnerait à être renforcée.

Notre objectif est d’agir ensemble; responsables, citoyens, institutions et associations, sachant qu’une telle action, qui concerne la propreté de notre environnement, est l’affaire de tous. Aussi, en appellera-t-il à la conscience des citoyens pour s’impliquer davantage et travailler ensemble pour le bien de tous.

F. Zoghbi