Conférence sur les tendances démographiques : Satisfaction des besoins sociaux-économique

L’enseignant-chercheur en démographie à l’université d’Oran, Noureddine Daoudi a estimé, hier à Alger, que le taux démographique en Algérie est en croissance permanente, c’est pourquoi « il faut anticiper les choses » en préparant «les plateformes qui répondent aux besoins de la population, dont la scolarité, la santé, l’électricité, le gaz…

Lors d’une conférence intitulée « les tendances démographiques en Algérie : conséquences et enjeux stratégiques », organisée à l’institut d’études de stratégie globale (INESG), en présence de cadres de différentes institutions, M. Doudi a indiqué que « l’augmentation du taux démographique en Algérie, ces dernières année en particulier, est due à des causes bien connues, dont la distribution des logements qui a poussé, notamment les jeunes couples, à enfanter davantage ».

Après avoir rappelé l’évolution démographique depuis plus de 50 ans d’indépendance, le conférencier a expliqué les situations qui ont motivé la hausse du taux de fécondité durant les années soixante-dix et les années deux mille. En revanche la décennie noire a influé sur le développement démographique dans le pays. Dans le même cadre, M. Doudi a rappelé que « nous avons enregistré 800.000 nouveaux habitants en janvier 2017, et nous attendons un million d’autres en janvier 2018, e je considère que durant les années prochaines il y aura une stabilité ». Lors de son allocution, M. Doudi a consacré la part de lion aux répercussions de la croissance démographique sur le développement économique et la capacité de l’Etat à répondre aux besoins de la population, notamment « la satisfaction du besoin sociaux-économique et la réalisation des infrastructures ». C’est pourquoi « il est important de réunir les efforts de tous les secteurs dans l’intérêt de la population ».

Après avoir rappelé la politique adoptée par la Chine avec « un enfant par famille », l’enseignant a indiqué que « la chute de la natalité et la montée, en revanche, du vieillissement chez la société occidentale, font que, de plus en plus, la demande de l’enfant recule ».

Hichem Hamza