1er Mouharam 1439 : Entre tradition et spiritualité

Nos coutumes et traditions sont, pour la plupart, tristement perdues ou délaissées pour un modernisme sauvage que nous avons naïvement adopté au détriment de notre civilisation glorieusement érigée durant toutes les périodes de notre Histoire ancestrale.

Perdues de notre vie sociale en générale sans qu’elles soient pour autant rejetées, certaines de ces traditions restent tout de même pratiquées dans certaines régions et familles algériennes ou jalousement gardées dans notre mémoire populaire collective pour les générations futures, que j’espère auront plus de chance de relier leur passé civilisationel à leur présent moderne. « Mon père Allah y rahmo était imam, et le jour de Mouharam ou plutôt la veille, il nous parlait du prophète, de sa vie, de son exil…. Chaque année, c'était pareil, mon père nous préparait un sachet avec pleins de bonbons, de gâteaux et une enveloppe avec un peu d'argent. il nous la placait la nuit sous notre lit, et le lendemain matin on se levait vite pour regarder sous celui-ci. Pour moi c'est un devoir de fêter ce jour, pour parler à nos enfants du Prophète, se réunir autour d'un repas, écouter des chants et un beau discours, accroitre notre amour, prier sur lui, consacrer cette journée pour se remémorer le Prophète parce qu'on le fait pas tous les jours, alors si on peut le faire au moins ce jour-là, c’est déjà très bien», nous dit Mme Malika, mère de famille qui espère faire avec ses enfants ce que son père faisait généreusement. La nouvelle année dans le calendrier musulman commence par la commémoration de l'Hégire, l'exil du prophète Mahomet de La Mecque. L'Hégire est un évènement qui marque le point de départ du calendrier musulman ou hégirien. Contrairement au calendrier grégorien, utilisé en occident depuis 1582, ce calendrier est fondé sur 12 mois lunaires, de 29 à 30 jours chacun et non sur la rotation du soleil autour de la Terre. Dans l'Islam, le calendrier ne compte donc que 354 ou 355 jours : c'est cela qui décale la plupart des fêtes comme l'Aïd el-Kebir ou le Ramadan de dix à onze jours dans le calendrier civil chaque année. Le calendrier musulman démarre, depuis une décision du calife Omar (584-644), au moment de l'Hégire, c'est-à-dire en 622. Cette année, nous assisterons donc à la fin de l'année 1438 et au début de l'année 1439 du calendrier musulman. Dès lors, comment est déterminé le début d'une nouvelle année ? C'est l'observation d'un premier croissant suivant la nouvelle lune dans le ciel crépusculaire qui marque le début d'un nouveau mois, et donc, d'une nouvelle année. Au 29e soir du douzième mois, Dhou-al-hija, les musulmans sont invités à observer le ciel. Si l'astre apparaît après le coucher du soleil, le nouveau mois commence. Si ce n'est pas le cas, un trentième jour est ajouté et le nouveau mois (et dans ce cas, la nouvelle année) démarre le lendemain. Une fête vécue différemment dans chaque pays. Bien que le principe soit religieux, chacun marque à sa façon ce jour de fête. Cette fête religieuse est l’occasion de se replonger dans l’histoire et de rappeler ses us et coutumes. Durant le mois de Mouharam, il est recommandé aux musulmans de multiplier les bonnes œuvres et de jeûner le dixième jour, appelé Achoura. En effet, le 10 de ce mois de Mouharam est célébré la fête de Achoura. Sur recommandation du Prophète (QSSSL), les musulmans jeûnent ce jour-là. «Aujourd’hui, c’est jour de Achoura, Dieu n’a pas fait un devoir pour vous de le jeûner ; celui qui veut le jeûne, et celui qui ne veut pas ne le jeûne pas», rapportent El-Boukhari et Mouslim dans un hadith authentique. Pour faire le distinguo avec les juifs, qui jeûnent ce jour-ci, à titre de commémoration de la victoire de Moïse (que la paix soit sur lui) contre le Pharaon, les musulmans font carême un deuxième jour (9e ou 11e jour).

Farida Larbi