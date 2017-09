Golfe : Le Qatar appelle à une résolution pacifique

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, a appelé à l'organisation d'une réunion internationale consacrée au dénouement, par des moyens pacifiques, de la crise diplomatique opposant l'émirat à plusieurs de ses voisins arabes, a rapporté mercredi l'agence de presse qatarie QNA. Le 5 juin dernier, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l'Egypte ont rompu tous leurs liens avec le Qatar en l'accusant de financer des groupes radicaux et de se rapprocher de l'Iran. Des accusations rejetées par Doha. Une médiation du Koweït, les efforts de plusieurs capitales européennes et du président américain Donald Trump n'ont jusqu'ici pas réussi. «Le blocus a été imposé de façon brutale et sans avertissement, poussant les Qataris à le considérer comme une forme de trahison», a déclaré l'émir dans un discours prononcé à l'ouverture de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a également renouvelé son appel à l'ouverture d'un dialogue, basé sur le respect réciproque de la souveraineté nationale, en vue de mettre un terme au conflit. «Le Qatar combat le terrorisme et l'ensemble de la communauté internationale peut en être témoin», a lancé l'émir, ajoutant que son pays «continue toujours le combat et continuera de le faire». (APS)