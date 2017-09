Grand Angle : Il y a trois ans, Sanaa tombait…

Il y a trois ans, jour pour jour, la capitale du Yémen, Sanaa est tombée aux mains des rebelles houthis du Yémen. Ces derniers ont réussi, en un après-midi, avec le soutien des forces fidèles alliées à l’ancien président Saleh, à occuper les bâtiments publics. Huit mois plus tard, la situation s’est considérablement complexifiée. L’intervention militaire le 26 mars 2015, de la coalition arabe, menée par Ryad, en soutien aux forces progouvernementales de Abd Rabbo Mansour Hadi qui a succédé le 27 février 2012 à Ali Abdallah Saleh, après 33 ans à la tête du Yémen, a transformé un conflit en une guerre dévastatrice. Aujourd’hui ce pays, l’un des plus pauvres au monde vit la plus grave crise humanitaire de son histoire et même de la planète, selon l’ONU. La dégradation des conditions d'hygiène a provoqué une épidémie de choléra dans la capitale qui a ensuite affectée plusieurs régions, faisant plus de 2.000 morts. Et pour rester dans le registre des statistiques, il faut rappeler que la guerre au Yémen a tué depuis mars 2015 plus de 8.400 personnes, dont au moins 1.500 enfants, et fait 48.000 blessés, en majorité des civils. Certaines régions sont également au bord de la famine. Mais, en dépit de la gravité de la situation, aucune perspective d’un règlement politique ne pointe à l’horizon. Le processus de paix sous l’égide de l’ONU est au point mort. L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, est déclaré persona non grata à Sanaa et son remplacement par Martin Kobler, qui était l'émissaire spécial des Nations unies pour la Libye, a été annoncé par les médias. En écartant un médiateur accusé de

« partialité », le nouveau Secrétaire général de l’ONU cherche ainsi les moyens de faire avancer les négociations. Une initiative qui, cependant, risque de ne pas suffire si toutes les parties prenantes, conviées à la table de négociation, ne font pas d’efforts nécessaires pour accompagner la volonté de l’ONU. Les analystes estiment ainsi nécessaire la prise de nouvelles initiatives, tant de la part d'Etats régionaux que des Yéménites et d’exercer des pressions sur les parties en conflit ; des pressions en vue de les amener à signer un accord de paix qui mettra un terme à une tragédie qui n’a que trop duré et qui n’aura suscité que peu d’intérêt auprès des médias internationaux.

Nadia. K