Réconciliation avec le Fatah : Le Hamas réitère les appels

Le dirigeant du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, a réaffirmé mardi que son parti était prêt à la réconciliation avec le Fatah, à son retour d'Egypte à Ghaza. M. Haniyeh a déclaré que le Hamas était prêt à retourner en Egypte pour des entretiens directs avec le Fatah concernant les prochaines étapes des négociations. «Nous sommes prêts à revenir dans quelques jours au Caire pour reprendre le dialogue», a-t-il assuré, se disant «attaché au succès» de la réconciliation. Le Hamas a, en effet, annoncé qu'il était prêt à remettre le contrôle de la Bande de Ghaza au gouvernement de consensus national dirigé par le Premier ministre Rami Hamdallah et s'est dit favorable à l'organisation d'élections législatives et présidentielle. Le Mouvement a également annoncé la dissolution de son «comité administratif» dans la bande de Ghaza. Le Hamas espère une «contribution importante» de la Russie dans le processus de la réunification des rangs palestiniens au vu de la crédibilité dont elle jouit auprès de l'ensemble des factions palestiniennes, a indiqué mardi à Moscou, le vice-président du bureau politique de Hamas, Moussa Abou Marzouk. «Nous avons pris l'initiative d'éliminer toute entrave ou obstacle à une entente nationale. Nous espérons en retour des pas positifs et concrets dans cette voie de la part de nos frères au sein du Fatah, en vue de donner de l'espoir et de l'optimisme au peuple palestinien», a souligné le numéro 2 de Hamas lors d'une conférence de presse, dans la capitale russe. R. I.