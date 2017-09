Syrie : Le déclin de Daesh

Les forces qui combattent le groupe Etat islamique en Syrie avec le soutien des Etats-Unis contrôlent désormais 90% de la ville de Raqa. Grâce aux raids aériens intensifs de la coalition dirigée par les Etats-Unis, l'EI s'est retiré en 48 heures d'au moins cinq quartiers, ce qui fait que les Forces démocratiques syriennes (FDS) contrôlent désormais 90% de la cité.

« Les terroristes ont perdu tous les quartiers dans le nord de Raqa (...) et sont confinés dans le centre-ville », selon des sources militaires et civiles. L'avancée des FDS dans les 10% restants de la ville pourrait être difficile en raison du grand nombre de mines posées dans ces quartiers de Raqa par Daesh. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a accusé mardi les Etats-Unis et l'opposition syrienne d'essayer de freiner l'avancée des troupes gouvernementales syriennes face aux terroristes de Daesh. «Plus la fin de l'EI en Syrie approche, plus clairement on voit qui combat réellement l'EI et qui fait semblant de le combattre depuis trois ans», a déclaré dans un communiqué le major-général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère. Au cours des dernières 24 heures, les troupes du gouvernement syrien, soutenues par les forces aériennes russes, ont réussi à libérer plus de 60 km² de territoire sur la rive gauche de l'Euphrate, en dépit d'une résistance farouche de l'ennemi. Leur avancée a cependant été freinée par une hausse soudaine du niveau de l'Euphrate, juste après que les troupes gouvernementales ont commencé à franchir la rivière. En l'absence de pluies, ce changement ne peut s'expliquer que par une ouverture des barrages du nord de l'Euphrate, qui sont contrôlés par les forces de l'opposition, soutenues par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, a affirmé M. Konachenkov. «Si la coalition internationale menée par les Etats-Unis n'est pas disposée à combattre le terrorisme en Syrie, qu'elle s'abstienne au moins de faire obstacle à ceux qui le font continuellement et efficacement», a-t-il ajouté.