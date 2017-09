Violences contre les Rohingyas : L’Onu réagit

La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a renouvelé son appel à la Birmanie à réadmettre les réfugiés Rohingyas, dont plus de 420.000 ont fui les violences dans ce pays à majorité bouddhiste depuis fin août. Mme Hasina se trouve cette semaine à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies et doit s'exprimer jeudi à la tribune. Son pays, parmi les plus pauvres de la planète, est submergé par une marée humaine de réfugiés musulmans Rohingyas qui y trouvent abri pour fuir le conflit de l'ouest de la Birmanie voisine. «Nous avons dit à la Birmanie ils sont vos citoyens, vous devez les reprendre, assurer leur sécurité, les abriter ; il ne devrait y avoir ni oppression ni torture», a déclaré la Première ministre lors d'une rencontre mardi soir avec ses compatriotes à New York, selon des propos rapportés par les médias bangladais. Plus tôt dans la journée, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'était dite «prête» à un retour des réfugiés Rohingyas, mais selon des critères qui restaient ambigus. Malgré les efforts diplomatiques pour assurer le rapatriement de Rohingyas en Birmanie, qui les considèrent comme des étrangers, «le gouvernement birman ne répond pas aux appels. À la place, la Birmanie dispose des mines antipersonnel le long de la frontière pour empêcher le retour des Rohingyas dans leur pays natal», a déploré Sheikh Hasina. À une conférence de nations à majorité musulmane en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la dirigeante bangladaise a estimé que Naypyidaw menait une campagne de propagande en dépeignant les Rohingyas comme des «Bengalis». Elle a aussi demandé que leur soit octroyée la nationalité birmane —qu'une loi de 1982 leur a retirée. De son coté, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a appelé mardi les dirigeants du monde réunis pour l'Assemblée générale de l'ONU à condamner le «nettoyage ethnique» contre la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie. Comparant la crise birmane au génocide de 1994 au Rwanda et aux massacres de 1995 en Bosnie, il a lancé à la tribune : «La communauté internationale ne peut pas rester silencieuse». Muhammadu Buhari a évoqué un «programme de dépeuplement brutal soutenu par l'Etat» sur la base de l'ethnie et de la religion des Rohingyas. «Nous soutenons totalement l'appel du Secrétaire général» de l'ONU Antonio Guterres «au gouvernement birman pour qu'il ordonne la fin du nettoyage ethnique en cours et garantisse le retour en toute sécurité des déplacés Rohingyas dans leurs maisons», a-t-il ajouté.

