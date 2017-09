Accord sur le nucléaire iranien : Vers un nouveau bras de fer

L'Iran défendait sa cause hier à l'ONU face aux Etats-Unis, tentés par une mise en cause de l'accord nucléaire conclu avec Téhéran, au risque d'une nouvelle crise au moment où le monde tente d'empêcher la Corée du Nord d'acquérir l'arme atomique.

Le bras de fer était au menu d'une réunion à New York des pays signataires du texte historique de 2015, qui donnera lieu à la première rencontre entre le Secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, et son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, depuis le changement d'administration américaine en janvier. Quant au président iranien, Hassan Rohani, il doit s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations unies, au lendemain d'un discours très acrimonieux de Donald Trump à l'égard de Téhéran. L'Iran est un «Etat voyou» qui déstabilise le Moyen-Orient en exportant «la violence, le bain de sang et le chaos», a fustigé le président américain. Un «discours haineux et ignorant», a répliqué le chef de la diplomatie iranienne. Au-delà des attaques verbales entre deux pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980, c'est le sort de l'accord conclu par les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne) avec Téhéran, au bout d'années de tractations difficiles, qui est en jeu. Le président Trump doit en effet «certifier» d'ici mi-octobre auprès du Congrès que Téhéran respecte bien ses engagements censés garantir la nature exclusivement pacifique de son programme nucléaire. Une non-certification ouvrirait une période de flottement de deux mois au cours de laquelle les parlementaires américains pourraient réimposer des sanctions pourtant levées dans le cadre de l'accord. Or, son discours de mardi à l'ONU laisse penser qu'il est tenté de «déchirer» ce texte, comme il l'avait promis durant sa campagne pour la Maison Blanche. L'accord est l'un des «pires» jamais conclus par Washington, c'est «un embarras», a-t-il lancé devant les dirigeants du monde entier. «Je ne pense pas que vous ayez fini d'en entendre parler», a-t-il ajouté, sibyllin. Les Etats-Unis ne resteront dans l'accord que si des «changements» sont «introduits», car le texte «doit vraiment être revisité», a même déclaré Rex Tillerson. «Le président veut vraiment refaire cet accord», le «renégocier», et «nous avons besoin du soutien de nos alliés européens et autres pour faire comprendre aussi à l'Iran que cet accord doit vraiment être revisité», a insisté Rex Tillerson. «Si nous devons rester dans l'accord iranien, des changements doivent être introduits», a-t-il dit. Téhéran et les Européens refusent de renégocier l'accord historique censé garantir le caractère strictement civil du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions. La France a mis sur la table la possibilité d'un «complément» pour l'après-2025 afin de sortir de l'impasse, mais rien ne dit que cette initiative puisse aboutir. Les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord (Iran, Etats-Unis, Chine, Russie, Allemagne, France, Royaume-Uni) devaient se réunir hier. Cependant, un retour des sanctions, casus belli pour Téhéran, risque de faire voler en éclats un pacte bâti sur leur levée progressive en échange de l'engagement iranien de ne pas se doter de l'arme atomique. En arrière plan Pyongyang observe et se réserve un droit de réponse qui risque de faire embraser non pas la région mais toute la scène internationale.

M T et agences