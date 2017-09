Moto GP / Italie : Rétabli, Valentino Rossi est déjà remonté en selle

Le pilote italien en Moto GP, Valentino Rossi, a effectué un essai sur le circuit de Misano (nord-est de l'Italie), moins de trois semaines après avoir subi une opération suite à une double fracture (tibia-péroné), rapportent mardi des médias sportifs locaux.

Le septuple champion du monde en Moto GP a été victime, fin août dernier, d'un accident d'enduro lors d'un entraînement près de chez lui. Il a été opéré dans la nuit du 31 août au premier septembre à l'hôpital d'Ancône pour des fractures avec déplacement du tibia et du péroné de sa jambe droite.

C'est donc seulement 18 jours plus tard qu'il est remonté en selle, effectuant plusieurs tours au guidon d'une Yamaha R1, pour tester sa condition physique et l'état de sa jambe. Selon la Gazzetta dello Sport, le vétéran italien envisagerait de participer à partir de vendredi aux essais libres du GP d'Aragon, prévu dimanche. En fonction de ses résultats et de ses sensations lors de cette première séance, il déciderait ensuite de participer à la course ou de laisser comme prévu sa place au Néerlandais Michael van der Mark. Rossi a manqué le GP de Saint-Marin il y a 10 jours à cause de sa blessure. Il est toujours 4e du championnat du monde, mais désormais à bonne distance des deux co-leaders, l'Espagnol Marc Marquez et l'Italien, Andrea Dovizioso.