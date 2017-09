Infrastructures : Pelouse artificielle pour l’OPOW Akid-Lotfi de Tlemcen

L’Office du parc omnisports (OPOW) Akid-Lotfi de Tlemcen enregistre des travaux pour la pose d’une pelouse artificielle au niveau du terrain de football, a-t-on constaté, lundi, sur place. Après l’enlèvement de la terre de l’ancienne pelouse naturelle qui ne pouvait plus être réhabilitée, le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche, a décidé de la remplacer par une pelouse synthétique de dernière génération, pour faciliter la domiciliation sur place du Widad de Tlemcen (WAT) qui évolue en Ligue-2 professionnelle de football Mobilis. Une séance de travail, tenue durant le mois d’août écoulé avec des techniciens en travaux publics et hydrauliques, avait été sanctionnée par cette décision du responsable de l’exécutif, rappelle-t-on. Ces travaux consistent, actuellement, en la pose de drain en gravier, opération confiée à l’entreprise de terrassement et de réalisation d’ouvrages publics «STARR» de Tlemcen, qui sera suivie par la construction d’une plate-forme devant accueillir ladite pelouse, expliquent les responsables de l’OPOW. Parallèlement, l’entreprise des travaux hydrauliques de Tlemcen «SOGERWIT» a été chargée de réaliser un réseau pour l’écoulement des eaux pluviales pour préserver la pelouse, qui sera réceptionnée, selon les délais fixés, le mois de novembre prochain. Le wali de Tlemcen a confié, par ailleurs à la direction de la jeunesse et de sports, le lancement d’un avis d’appel d’offres national pour le choix de l’entreprise qui sera chargée de poser la pelouse. Le responsable de l’exécutif a effectué, par ailleurs, une visite d’inspection à travers les différentes unités de l’OPOW qui a été inauguré en 1974, mettant l’accent sur l’insuffisance des actions d’entretien de ces structures, notamment les vestiaires des joueurs, le tableau d’affichage du stade et le terrain annexe. Ali

Benyaiche a instruit, également, les responsables de l’office d'entretenir les espaces verts de l’OPOW et d'organiser des actions périodiques de désherbage. Cette infrastructure sportive, dont le stade Akid-Lotfi d’une capacité de 45.000 places, a déjà bénéficié d’une opération de grande envergure pour son aménagement et sa réhabilitation, rappelle-t-on à la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Celle-ci a touché l’ensemble de la première infrastructure sportive de la wilaya.