Poursuite de l’examen du plan d’action du gouvernement : Relever ensemble les défis

Le débat sur le Plan d’action du gouvernement, présenté dimanche dernier par le Premier ministre à l’APN, est arrivé à terme, hier en début de soirée, après l’intervention des chefs des groupes parlementaires, lors d’une séance plénière présidée par le président de l’Assemblée populaire nationale, M. Saïd Bouhedja, en présence de M. Ahmed Ouyahia et des membres du gouvernement. «Pour s’assurer d’une gestion efficiente de cette période délicate que connaît le pays, le Président de la République a choisi un grand homme en la personne de M. Ouyahia». Ce propos est du député Saïd Lakhdari, président du groupe parlementaire du FLN. Dans son intervention dans le cadre de l’examen du Plan d’action du gouvernement, il fera comprendre que les grands axes de cette «feuille de route» de l’Exécutif sont inspirés des orientations du Président Bouteflika visant à conforter l’ancrage de l’État de droit, prospère et souverain dans sa décision. Pour Saïd Lakhdari, «ce plan d’action constitue une réponse forte aux voix qui tentent vainement de faire croire que le poste du Président est vacant». Ce n’est qu’un mensonge éhonté, a-t-il fait comprendre, une contre-vérité infondée et n’ayant aucun lien avec la réalité. «Comment ose-t-on prétendre à tort que le président de la République est absent au moment où celui-ci a récemment présidé un Conseil des ministres, après avoir procédé à un remaniement de son gouvernement, lequel remaniement qui est une intervention forte de sa part pour faire face à certaines dérives ?» s’est interrogé le député Lakhdari. Le Président de la République, poursuit-il, «intervient à chaque fois que nécessaire, pour rappeler le maintien de la rigueur dans le mise en œuvre de son programme de développement, et notamment du nouveau modèle de croissance économie adopté, faut le rappeler lors d’un Conseil des ministre tenu en 2016 sous la présidence du chef de l’État». Du coup, fera encore observer le président du groupe parlementaire du FLN, «ces voies qui susurrent que le Président de la République est absent, ce sont elles-mêmes qui sont absentes sur le terrain, et non pas M. Abdelaziz Bouteflika. Ces mêmes voix ne font que dans l’alarmisme», a-t-il déploré.

Or, face aux circonstances exceptionnelles que vit aujourd’hui le pays, il faut nous mobiliser tous pour relever les défis qui nous sont imposés, dira encore le même intervenant, insistant une fois de plus que le Plan d’action du gouvernement est «l’expression de la consolidation des acquis réalisés jusque-là sous la gouvernance judicieuse du Président Bouteflika». «Barakat les pratiques d’alarmisme et cessons ce genre de manœuvres politiciennes !» a tonné par ailleurs le président du groupe parlementaire du RND, Belabes Belabes. Pour lui, le Plan d’action ne manque point du réalisme ni dans son contenu ni dans les moyens qui seront mobilisés pour sa consécration sur le terrain. Au cours de son intervention, il a en effet tenu a dénoncé «le discours alarmiste et d’intimidation auquel ont recours certaines partis de l’opposition».

«Le Plan d’action du gouvernement est d’autant plus réaliste puisqu’il est basé sur des données sincères qui nous reflètent la situation délicate dans laquelle se trouve le pays», dit encore le député Belabes Belabes. Ce même Plan d’action, a-t-il poursuivi, est inspiré du programme du Président de la République qui est dans sa majeure partie bel est bien réalisé sur le terrain. «Le Président de la République a tenu ses promesses, ce qui semble déranger au plus haut point ces mêmes parties de l’opposition», a encore soutenu le député Belabes Belabes qui a appelé à consolider l’unité des rangs pour relever les défis. Pour sa part, le président du groupe parlementaire indépendants, Lamine Osmani, a affirmé, au cours de son intervention, le soutien des députés qu’il représente au Plan d’action du gouvernement. «On cautionne le Plan d’action du gouvernement. C’est une position de principe chez les députés indépendants d’appuyer toute initiative de nature à assurer plus de prospérité et de développement pour le pays», dit-il. Il a plaidé par ailleurs pour une véritable révolution dans le domaine de l’économie numérique, ainsi qu’en faveur de la promotion des compétences spécialisées en matière d’investissement et de gestion. Il mettra aussi l’accent sur la nécessité d’accélérer le développement des régions du sud et des zones frontalières. Lamine Osmani ne manquera pas non plus de saluer les efforts engagés dans le domaine de la modernisation du secteur de la justice et des collectivités locales.

De son côté, le président du groupe parlementaire du MSP, Nacer Hamadouche, a, entre autres, souligné dans son intervention la nécessité de garantir une transparence absolue, lors des prochaines élection locales et de wilayas. Il mettra aussi l’accent sur l’impératif de consacrer l’indépendance de notre économie aux hydrocarbures, tout comme il a tenu à saluer la judicieuse décision de ne pas recourir à l’endettement extérieur. Pour sa part, le président du groupe parlementaire du parti TAJ, Mustapha Nouassa, a plaidé, dans son intervention, pour la valorisation du secteur du tourisme à travers des mesures incitatives et des projets d’investissement porteurs dans ce domaine.

Tout en saluant le Plan d’action du gouvernement, il tiendra à rendre un vibrant hommage au Président de la République qui, dans ses différents programmes de développement successifs, a tenu à réaffirmer la vocation sociale de l’État. Le FFS, un des partis de l’opposition à l’APN, fait savoir, par la voix de son président du groupe parlementaire, Chafaa Bouich, que «le départ du Président de la République n’est pas la solution miracle à la crise». Le même intervenant a également appelé pour un consensus national pour faire face à la conjoncture actuelle. La réponse du Premier ministre et le vote du Plan d’action du gouvernement sont prévus demain.

Karim Aoudia

-------------//////////////////

Lutte contre le crime et la corruption et création d’emplois

Les députés affinent leurs interventions

Les députés ont axé leurs interventions, hier , au troisième et dernier jour du débat du Plan d’action du gouvernement, sur la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la corruption, insistant sur l’impératif de garantir aux jeunes l’accès aux postes de travail en vue de les préserver contre ces fléaux. À cet effet, Khaled Tazarart, du Front El- Moustakbal, a mis en garde contre les fléaux sociaux qui menacent les jeunes en Algérie, à l’instar de la consommation et de la vente de drogue et d’alcool, appelant à la réalisation de projets économiques et à la création de postes d’emploi afin de prémunir les jeunes contre ces fléaux.

El Hadj Laroussi Krid, du parti El-Karama, a appelé à la protection des jeunes, notamment dans les régions frontalières contre le fléau de la drogue, soulignant que la wilaya de Tlemcen était particulièrement exposée aux risques du trafic de drogue provenant des frontières ouest du pays, estimant que l’unique solution résidait en la lutte contre le chômage et l’encouragement de l’investissement dans le cadre des PME.

Mohamed Saïd Maansar, de l’alliance MSP-FC, a affirmé que le temps était venu pour faire prévaloir l’intérêt suprême du pays et lutter contre la corruption dans tous les domaines, outre la réforme des systèmes éducatif et sanitaire et le maintien de la monnaie nationale qui constitue l’un des symboles de la souveraineté nationale. Il s’est interrogé, en outre, sur le pullulement des barques de la mort qui emmènent des jeunes et même des enfants en Europe.

Mme Khadidja Serraj du RND a accueilli favorablement la décision judicieuse du Président de la République de ne pas recourir à l’endettement extérieur, appelant à la conjugaison des efforts pour lutter contre la corruption et la création d’une prime forfaitaire au profit des personnes atteintes de maladies chroniques. Dans le même sillage, les députés Mohamed El Hadi Ben Abderrahmane et Aissa Nekkasse ont salué le Plan d’action du gouvernement et le projet du Président de la République en matière de concrétisation des réformes dans l’économie nationale, la préservation de la justice sociale, de la solidarité nationale et l’instauration de la bonne gouvernance. Pour sa part, la députée Nabila Biyaza, du Mouvement populaire algérien (MPA), a mis l’accent sur l’importance de lutter contre le népotisme et le régionalisme pour préserver la stabilité du pays.

M. Belkacem Slatnia, du parti du Front de Libération nationale (FLN), a exprimé le soutien de sa formation au Plan d’action qui vise à trouver des solutions à la crise sans recourir à l’endettement extérieur.

Après les interventions des députés, le débat s’est poursuivi par les interventions des présidents des groupes parlementaires.

-------------------/////////////////

Majorité parlementaire

« Soutien absolu »



Les députés de la majorité parlementaire ont réitéré, lors des travaux de la séance plénière consacrée au débat du projet de Plan d’action du gouvernement, qui s’est poursuivi lundi, leur «soutien absolu» aux mesures contenues dans la plan d’action du gouvernement, estimant que ce dernier consacrait «la bonne gouvernance» du gouvernement qui «permettra de maintenir la souveraineté financière du pays». Les députés du Rassemblement national démocratique (RND), du Front de libération nationale (FLN), de tajamou Amal El-Jazaïr (TAJ) et du Mouvement populaire algérien (MPA), ont été unanimes à affirmer que le Plan d’action du gouvernement «comprend les solutions idoines pour surmonter la crise financière» appelant dans ce sens le peuple à «soutenir le gouvernement pour sortir de cette crise». La députée Imane Aradha, du RND, a estimé dans ce sillage que la décision du gouvernement de «s’adresser» honnêtement au citoyen représentait «une démarche audacieuse qui permettra certainement d’aller de l’avant».Yahia Kebir, du même parti, a évoqué l’importance d’informer les citoyens concernant la conjoncture qui prévaut en Algérie, se disant convaincu que le pays «qui a su résister durant trois ans à la chute des cours du pétrole, saura se maintenir grâce aux options préventives initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en tête desquelles le non recours à l’endettement extérieur». De son côté, la députée Saida Bounab du FLN a salué le contenu dudit plan qui s’inscrit en droite ligne du programme du président de la République.Elle a, toutefois, émis certaines remarques dont la nécessité de revoir le système des aides sociales.»La situation est inquiétante», a précisé le député Abderrahman Driss (FLN), ajoutant que cela nécessitait «l’adoption d’une approche multidimensionnelle, permettant de maintenir la paix au pays et de consolider la démocratie, l’État de Droit et le dialogue avec toutes les formations politiques et les acteurs de la société civile». La députée Meriem Messaoudani de l’Alliance MSP-FC estime que le plan d’action du gouvernement est «une reconnaissance de la crise en l’absence d’une vision claire pour s’en sortir, sachant que le gouvernement précédent avait refusé de reconnaitre l’existence d’une crise il y a trois mois». Abondant dans le même sens, le député Torchi Fathi, du Parti des travailleurs (PT), a indiqué que «ce Plan qui qualifie la conjoncture de critique, a été précédé il y a peu de temps d’un autre plan plutot rassurant en la matière», s’interrogeant sur le sérieux des autorités à élaborer une «politique réaliste».