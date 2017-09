Identification des empreintes digitales (AFIS) : Un système efficace pour confondre les criminels

Un total de 103 affaires criminelles ont été traitées en août dernier par les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale grâce au système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), a indiqué mardi un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

«Les experts du service central d’identification ont traité 103 affaires liées à l’atteinte aux personnes et aux biens et ont réussi à identifier les mis en cause grâce au système AFIS», précise la même source, qui fait état du traitement de 3 affaires au niveau du service central et de 63 autres par les services d’identification de la Sûreté nationale à travers les 48 Sûretés de wilaya.

Concernant les résultats positifs enregistrés dans ce domaine grâce au recours à ces techniques, la même source affirme que «la police algérienne ne ménage aucun effort dans sa lutte contre la criminalité», mettant en avant le rôle préventif de ses différents services.

Saluant le rôle du citoyen, en sa qualité de maillon essentiel dans l’équation sécuritaire, à travers la culture du signalement, la même source précise que les salles d’opération de ses services de wilaya demeurent mobilisée, de jour comme de nuit, pour recevoir les signalements via le numéro vert «15-48» et le

numéro «17».