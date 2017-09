Médéa et Bordj Badji Mokhtar : Trois éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé, le 18 septembre 2017, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa (1re Région militaire) et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire)», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Un autre détachement «a découvert lors d’une opération de fouille et de recherche à Tipaza (1re Région militaire), une quantité d’explosifs, des outils de détonation ainsi que des subsistances de vivre et des médicaments». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale «ont arrêté à Tlemcen et Mostaganem (2e Région militaire) quatre narcotrafiquants à bord de trois véhicules chargés de (22) kilogrammes de kif traité et 4.236 unités de différentes boissons», ajoute le communiqué. Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale «ont arrêté, à Tindouf, Adrar (3e Région militaire), Biskra, El Oued (4e Région militaire) et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), neuf contrebandiers et saisi deux camions, deux véhicules, 28,72 quintaux de tabac, des outils d’orpaillage et 800 litres de carburant. Également, 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Béchar, Adrar et Laghouat», conclut le MDN. (APS)