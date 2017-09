Lutte contre le crime transfrontalier au titre de l’Afripol : L’Algérie dispose de plans opérationnels

La Police algérienne dispose de plans opérationnels pour lutter contre le crime transfrontalier dans le cadre du mécanisme «Afripol», a affirmé, mardi à Ouargla, le chef du bureau de coopération internationale à la Direction Générale de la sûreté nationale (DGSN).

Intervenant lors d’une rencontre régionale sur «Les éléments de réussite du mécanisme de coopération policière africaine», le commissaire divisionnaire Benyamina Abbad a indiqué que «le corps de police dispose de plans opérationnels pour une lutte efficace contre le crime transfrontalier, sur la base d’une vision unifiée avec l’ensemble des corps de police africains dans le cadre du mécanisme Afripol». L’officier de police a, à ce titre, mis en avant l’importance de tenir compte de «la nature et des spécificités des crimes commis à travers la région et qu’il appartient», avant d’appeler à «consolider les efforts de ces corps de police africains, à travers la coopération et l’échange d’expertises, d’informations et d’expériences». Cette démarche, poursuit-il, doit se traduire par «la prise de mesures, dont l’adoption d’une vision globale permettant de renforcer l’efficacité des services de police africains par la consolidation des capacités organisationnelles et techniques, l’élaboration d’une stratégie africaine appropriée en matière de lutte contre la criminalité, le renforcement des capacités analytiques de la police africaine dès lors qu’il s’agit de menaces criminelles et de leur trouver les solutions idoines».

Selon le même responsable, l’Afripol, dont la création a été annoncée en Algérie en février 2014, s’assigne plusieurs objectifs, à leur tête la mise en place d’un cadre de coopération tactique et opérationnelle entre les corps de police africains.

M.Benyamina a souligné, en outre, que la police algérienne a réalisé ces dernières années des avancées ‘‘qualitatives’’ en matière de modernisation, de réalisations, d’accomplissement des missions, ainsi que de respect des lois de la République et des traités internationaux afférents notamment aux droits de l’homme et à l’éthique de Police. (APS)