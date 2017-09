Centre territorial d’information-Sétif, 5e RM : baptisé au nom du chahid Bouragba Laifa

Le général Houassine Abdelhamid, Commandant régional de la défense aérienne, représentant du général major, chef de la 5e région militaire, a présidé hier la cérémonie de baptisation du centre territorial de l’information de Sétif-5e Région militaire au nom du chahid Bouragba Laifa dit « Cheikh Laifa ».Cette cérémonie qui s’inscrit dans le cadre de la baptisassions des édifices et espaces relevant de l’Armée nationale populaire au nom de martyrs et moudjahidines de la glorieuse révolution de novembre, a été également marquée par la présence des autorités locales et des membres de la famille du chahid qui ont été honorés à cette occasion par le général Houassine Abdelhamid. Intervenant à cette occasion, le commandant, Azab Tarek, directeur du centre territorial d’information-Sétif/5e RM, qui remerciera le général de sa présence à cette cérémonie, fera lecture de la biographie et du parcours héroïque du chahid Bouragba Laifa qui est né en 1928 à Aïn Roua dans la wilaya de Sétif ou il fréquentera les écoles coraniques avant de quitter les bancs de l’école et rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale en 1955 et s’attèlera à la formation des premiers groupes de Moussebilines au cœur des agglomérations rurales. Comme il sera chargé de la mise en place des premières cellules de la révolution à travers la wilaya, avant d’être porté à la tête de la direction de la wilaya 3 historique, il contribua à la formation et l’entraînement de groupes de commandos et livra une lutte implacable aux forces de l’occupant dans la région. Il participera à de nombreuses batailles et embuscades qui ont valu de lourdes pertes aux forces colonialistes à l’instar des embuscades face au centre de Tandja ou celui de Fermatou en 1960. Cheikh Laifa poursuivra sa lutte avec un courage et un héroïsme exemplaires avant de tomber au champ d’honneur en 1961. F. Zoghbi