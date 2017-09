Opération de destruction des mines antipersonnel : Achevée à 100%

Le ministère de la Défense nationale rassure les citoyens résidant dans les régions frontalières, est et ouest, que les détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) étaient parvenus à assainir à 100% la superficie sur laquelle passaient les deux lignes Challe et Morice.

Lors d’une conférence de presse animée au niveau du Polygone central de l’Air de Hassi Bahbah (Djelfa) de la 1ère région militaire, à l’issue de l’opération de destruction du stock restant de mines antipersonnel, le lieutenant-colonel, Ben Othman Abdelouahab, du département de génie de combat au Commandement des forces terrestres a indiqué que le la «Défense nationale rassure les citoyens résidant dans les régions est et ouest que les deux lignes minées connues sous le nom de Challe et Morice ont été assainies à 100%, et ce, parcelle par parcelle par les détachements de l’ANP. « En dépit des résultats accomplis, le ministère de la Défense nationale «appelle les citoyens à prendre au sérieux le danger que constitue les mines et à réagir aux campagnes de sensibilisation organisées par les associations activant dans ce domaine», a ajouté l’intervenant. Selon le responsable, les forces de l’armée ont découvert à plusieurs reprises des mines isolées à 20 km des lignes de Challe et Morice, installées par le colonisateur français en 1957. Le lieutenant-colonel a rappelé que les opérations de déminage avaient débuté après l’indépendance avant d’être suspendues en 1988 par manque de moyens. Elles seront poursuivies en 2004 à l’occasion de l’adoption par l’Algérie de la Convention d’Ottawa en 1997 puis sa ratification en 2001. Dans ce sens, les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) ont recensé 165.050 mines dont la destruction définitive a été décidée en 2005 avec le maintien de 15.000 réservées à l’entraînement. Il a ajouté que grâce aux moyens modernes et développés, les détachements spécialisés de l’ANP ont achevé avec succès le 1er décembre 2016 l’opération de déminage à travers le territoire national, avec la destruction de plus de 800.000 mines antipersonnel. Pour détruire les mines et autres engins explosifs enfouis par les terroristes, le ministère a formé des éléments pour traiter avec les mines traditionnelles. Concernant l’évaluation des efforts de l’Algérie dans le cadre de la destruction des mines antipersonnel par les membres du Conseil des Etats membres de la convention

d’Ottawa, le même responsable a indiqué que «l’Algérie compte parmi les rares pays ayant fait l’objet d’une bonne évaluation» avec une moyenne 7,9/10». Le responsable au ministère de la Défense nationale a démenti l’obtention par les forces de l’ANP d’une quelconque aide ou assistance pour parachever l’opération de déminage, exprimant «la disponibilité de l’Algérie a faire profiter d’autres pays de son expérience dans ce domaine». Le Directeur de la Communication à l’état major de l’ANP, le général major Boualem Madi a affirmé que «l’armée a détruit en plusieurs étapes toutes les mines antipersonnel plantées par l’occupant et les terroristes »



Thomas Hajnoczi : l’Algérie a montré un « solide engagement »



L’Algérie a montré un «solide engagement» de la Convention

d’Ottawa, portant interdiction des mines antipersonnel, a affirmé lundi à Djelfa, le président désigné de l’Assemblée des Etats Parties de la Convention, Thomas Hajnoczi.

M. Hajnoczi a soutenu que «l’Algérie a montré depuis le début un solide engagement» envers la Convention et sa mise en œuvre, en participant à sa signature en décembre 1997 et en la ratifiant ensuite en 2001. Félicitant l’Algérie pour cet «événement très important», il a ajouté que le pays «n’a ménagé, depuis 2002, aucun effort pour remplir les obligations qui lui incombait au titre de la Convention et a travaillé sans relâche pour y arriver». «En 2005, l’Algérie annonçait qu’elle avait fini de détruire avant même le délai qui lui était imparti par la Convention son stock de mines antipersonnel, ne gardant qu’un petit nombre de mines à des fins de formation», a-t-il poursuivi, notant qu’en début de l’année en cours, elle avait annoncé «officiellement, qu’après des décennies à travailler, elle avait rempli un des objectifs clés de la Convention», à savoir, a-t-il détaillé, le déminage de toutes les zones minées sur son territoire, 93 au total, dont 78 faisant partie du barrage miné, relevant la destruction en tout de plus d’un million de mines antipersonnel et remettant à disposition plus de 120 millions de mètres carrés. «L’Algérie a démontré son engagement à libérer son territoire des mines antipersonnel et de manière plus large à remplir les objectifs humanitaires de la Convention. Ceci n’aurait été possible sans l’extraordinaire engagement des autorités de votre pays au plus haut niveau de l’Etat et à l’allocation d’importantes ressources nationales», a-t-il souligné avant de considérer que ces succès «ne sont pas seulement ceux de l’Algérie mais également salués par tous ceux qui veulent vivre dans un monde plus sûr et meilleur». À ce propos, l’intervenant a affirmé que les réalisations de l’Algérie dans ce domaine «contribuent grandement au renforcement «de ladite Convention et sont une «source de motivation» pour la réalisation des objectifs fixés il y a 20 ans, par les Etats parties consistant à «faire disparaître cette arme qui tue de manière aveugle». «Au-delà de ses obligations d’Etat partie affectée par les mines, l’Algérie a aussi montré qu’elle était engagée à faire avancer les objectifs de la Convention en assumant des responsabilités importantes au sein des mécanismes de la Convention, y compris en assumant la présidence de la Convention en 2013, et en étant régulièrement membre des différents comités de celle-ci, permettant ainsi de faire bénéficier les autres Etats de son expérience». Par ailleurs, M. Hajnoczi a qualifié cette journée de «doublement symbolique», autant pour l’Algérie à travers l’opération de destruction des mines antipersonnel, que pour la Convention «historique», adoptée le 18 septembre 2007 par plus de 90 Etats animés par un «noble objectif». Ce dernier consistant à «mettre fin aux souffrances et aux pertes causées par les mines antipersonnel», a-t-il détaillé, notant que cette Convention a «défini un cadre global» pour y parvenir. Le 20e anniversaire de la Convention d’Ottawa sera célébré en décembre prochain, à l’occasion de la tenue de la 16e Assemblée des Etats parties, dont l’Algérie, a enfin fait savoir son président désigné. (APS)