Forum de la mémoire, Hommage à Ahmed Boumendjel : Avocat, diplomate et Journaliste

«Très tôt, j’ai été appelé à prendre conscience de mon état d’algérien. C’était au moment de l’Armistice, après la Première Guerre mondiale. Je me trouvais, le 11 novembre 1918, avec mon petit drapeau français, dans la rue, avec d’autres petits «indigènes», lorsque l’épouse d’un colon français me l’a arraché des mains. Je pensais que j’avais le droit de brandir un drapeau et de chanter comme les petits camarades français. Ce fut pour moi une véritable révélation. Une douleur aiguë comme on peut en avoir à dix ans.» (Ahmed Boumendjel)

Pour marquer la célébration du 59e anniversaire de la création du GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne), le 19 septembre 1958, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaâl, a ressuscité, hier, le défunt moudjahid, maître Ahmed Boumendjel, ce brillant avocat, qui a été en 1960 porte-parole du GPRA aux négociations de Melun, puis à Evian en mars 1962. Le parcours de cet homme qui a été sur tous les fronts a été revisité par Amar Belkhodja. Ce journaliste et auteur, qui vient de publier un livre sur le défunt moudjahid, aux éditions Anep, Ahmed Boumendjel, Avocat, journaliste et diplomate, a tracé le portrait d’un militant qui a sombré dans l’oubli. Devant les deux filles de l’avocat, Fadela et Yamina, et une assistance nombreuse, parmi laquelle des visages connus comme Ali Haroun, et des moudjahidines, le conférencier a mis en évidence le combat des intellectuels algériens face au colonialisme. Aussi l’on apprendra que maître Boumendjel, ce fils d’instituteur, a joué un rôle très actif dans le rassemblement de l’élite en secondant Ferhat Abbas. Il a fait partie de l’équipe qui rédigea le Manifeste du peuple algérien, rendu public le 10 février 1943. Lors de ses différents voyages en France et en Europe, Ahmed Boumendjel lie des amitiés avec des personnalités politiques et des intellectuels, qu’il sensibilise aux impératifs de la décolonisation. L’histoire retiendra que cet avocat, qui a eu à défendre Messali Hadj dans les années 40, a été l’un des premiers cadres du mouvement nationaliste à rallier le FLN, en insistant auprès de Ferhat Abbas et Francis Ahmed. Avec la création du GPRA, il est nommé directeur des Affaires politiques au ministère de l’Information. En 1959, les autorités coloniales voulant connaître le pouls de la résistance, s’adressent à l’avocat. L’émissaire est un homme d’église. Une année après, Ahmed Boumendjel et Mohamed Seddik Benyahia sont désignés par le GPRA pour engager les premières discussions officielles avec la partie française. La rencontre de Melun échoue. Amar Belkhodja évoque l’ancien avocat de la Rue Vialar, un homme qui ne cède à aucun compromis. Il savait parler au nom du FLN en sachant parfaitement à quoi s’en tenir. C’est toujours avec fermeté et lucidité qu’il défendait les idées maîtresses du FLN: «Nous ne sommes ni une jacquerie paysanne ni une rébellion citadine, mais une révolution. Il faut compter avec nos principes et notre vision des choses et abandonner les «astuces» et les «manœuvres». Si De Gaulle croit avoir les choses en main, il se trompe. La décolonisation n’est pas une affaire de mots. Elle exige que les contacts soient envisagés sans arrière-pensée, dans une perspective constructive de coexistence et de coopération...» Dans toutes les phases des négociations, il a défendu sans ambiguïté le principe de la souveraineté algérienne. Après l’indépendance, il est ministre de la Reconstruction et des Travaux publics jusqu’à décembre 1964. A compter de cette date, il se tient à l’écart de la vie politique. Il obtient alors un poste à l’Unesco, qu’il occupe jusqu’en 1969, date de son départ à la retraite. Il reprend ensuite par intermittence ses fonctions d’avocat jusqu’à son décès le 19 novembre 1982, des suites d’un cancer à l’âge de 74 ans.



Il y a 59 ans, naissait le GPRA



Le 19 septembre 1958, à Tunis et au Caire, des Algériens annoncent au monde la naissance du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne. La constitution du GPRA est arrivée à un moment extrêmement délicat pour la Révolution algérienne. Elle a surtout été une réponse à la politique d’intégration qui clamait que l’Algérie était la France et ne pouvait exister en dehors d’elle. Cette instance, fut-elle provisoire, préfigurait une Algérie algérienne. Pour le président de l’Association des Anciens du MALG, ex-ministre de l’Intérieur, M. Dahou Ould Kablia, témoin privilégié, la résolution du CNRA, adoptée à l’issue de la réunion d’août 1957, chargeait le CCE de la mise en place d’un gouvernement quand il s’avérera nécessaire. Quatre années après le déclenchement de la révolution, et au regard du contexte, sur le plan intérieur, régional et international, la création du GPRA était devenue un impératif. Dans son intervention, pour ne pas dire un cours d’Histoire, l’orateur a rappelé tous les événements des années 57 et 58. Mort de Abane Ramdane, arrivée de De Gaulle au pouvoir, transfert de la révolution armée sur tout le territoire français (plus de 180 opérations), ... à cela s’ajoute le fait que, lors de la conférence de Tanger, le rôle du CCE (Comité de Coordination et d’Exécution) a été minimisé. Tout cela a poussé le CCE à mettre en place le GPRA. C’est cette instance née des résolutions du Congrès de la Soummam, sur instruction du Conseil National de la Révolution

(CNRA), qui a été à l’origine de cette création. La nouveauté de cette instance de la révolution réside dans la désignation d’un chef. Le gouvernement compte 18 membres et les responsabilités accordées aux ministres est souveraine. Pour la dénomination, l’appellation Gouvernement Provisoire de la République Algérienne a été préférée à Gouvernement algérien en exil. D’une part, parce qu’elle soulignait le caractère d’étape de ce gouvernement et qu’elle anticipait sur la forme républicaine du régime à venir. D’autre part, pour mieux convaincre qu’il ne s’agissait pas d’une entité en « exil», c’est-à-dire coupée du territoire où elle menait la lutte, ce qui rendait ce gouvernement plus crédible par rapport aux règles et usages internationaux.

Nora Chergui

-------------/////////////////////

Elles Ont dit

Mme Yamina Boumendjel :

« Éternelle reconnaissance à Amar Belkhodja »

Je me joins à ma sœur pour remercier Monsieur Belkhodja d’avoir honnêtement et respectueusement présenté la figure de notre mère qui en effet a épousé la cause aussi vite et a beaucoup souffert en tant qu’épouse française mal vue par l’administration coloniale a cause de ses choix. Elle a vécu tout le reste de sa vie près de ses filles et ses petits-enfants.

Elle a été enterrée en terre algérienne, alors qu’à l’origine rien ne l’a prédestinait à avoir ce parcours. Elle a été finalement plus fidèle et plus enracinée en terre algérienne que n’ont pu l’être certains Algériens de souche ou nés Algériens. Je renouvelle ma reconnaissance à monsieur Belkhodja pour avoir associé notre mère à ce travail. Cela prouve la grande indépendance d’esprit. D’autres ne l’auraient sans doute pas fait pour toutes sortes de raisons, ou par manque de courage.

Soumia H.

Mme Fadéla Boumendjel :

« Le parcours journalistique de mon père reste méconnu »

«Amar Belkhodja a fait un travail extrêmement original dans son livre consacré à mon père. Ma sœur Yamina et moi, sommes les deux filles héritières spirituelles de l’action de notre père, parce qu’il a focalisé le débat sur le journalisme combattant militant, moins connu. On connaît notre père sous un angle un peu original, celui d’un militant qui a d’abord été PPA. On le connaît comme avocat qui a défendu Messali Hadj, Bourguiba mais aussi les cinq responsables du FLN, Boudiaf, Aït-Ahmed, Ben-Bella, Lacheraf et Khider. Son action d’avocat est connue. Le collectif d’avocats en France a été si important pour la défense des détenus aussi bien en Algérie qu’en France. Notre père était très fier dans les années de retrait de la vie politique et de l’action de rassemblement. Aujourd’hui, nous vouons une reconnaissance éternelle au journaliste et auteur Amar Belkhodja, par ce que, dans ce portrait de mon père, il aborde quelque chose d’original et qui peut intéresser tous les journalistes algériens. Combien la plume et la polémique dans des écrits, argumentés et alimentés par un travail, peuvent faire avancer une cause. Dans son livre, l’auteur a rassemblé les écrits journalistiques de notre père, et même les articles rédigés par notre mère. Ma mère, enseignante de français à Tizi Ouzou, a embrassé la cause dès son arrivée en Algérie. Ma mère qui a corrigé presque tous les livres de Ferhat Abbas. Elle a écrit des articles féministes signés sous le pseudonyme très symbolique de Juba 3. Elle a été très impressionnée par le sort, la misère de la population mais surtout le sort des femmes.»