Conférence de l’espace vétérinaire : Promouvoir l’échange d’expérience

Près de 500 participants ont pris part à la 12e édition de la conférence de l’Espace vétérinaire algérien (EVA) dont les travaux ont débuté, hier matin, au complexe touristique les Andalouses.

De nombreux pays sont représentés à cet important conclave, qui se tient parallèlement à la 7e conférence de l’Association vétérinaire africaine, parmi eux la Syrie, l’Irak, l’Espagne, le Soudan, le Niger, la Tunisie et la Libye.

Selon le directeur de l’EVA M. Bendania Sâada, cette 12e conférence, placée sous le slogan « Echange d’expérience entre les médecins vétérinaires », a pour objectif de promouvoir les échanges d’expériences professionnelles entre les vétérinaires algériens et leurs homologues africains, arabes et européens. Il a indiqué à ce propos que ce domaine demeure un élément clé de la sécurité alimentaire.

C’est pourquoi, dit-il, il sera procédé durant cette 12e conférence à la signature de nombreuses conventions entre l’EVA et d’autres espaces vétérinaires dont l’Association des vétérinaires tunisiens auprès de laquelle, indique-t-on, il est question notamment de tirer profit de sa riche expérience dans le domaine du conseil de déontologie de la profession, opérationnel depuis des années.

Dans la même optique, l’on croit savoir que le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a donné son accord pour le lancement du chantier d’élaboration d’une charte de déontologie pour le métier du vétérinaire.

C’est ainsi qu’une cellule de travail, composée de représentants de la corporation à travers les 4 coins du pays, a été créée afin de gérer ce dossier. Cette institution existe déjà dans la plupart des pays africains et arabes, croit-on savoir auprès des participants à cette conférence, qui soulignent la nécessité pour la corporation en Algérie —qui recense 19.000 vétérinaires—d’entreprendre la même démarche. D’autres cadres de coopération seront, par ailleurs, conclus avec des organisations similaires, arabes ou africaines, a-t-on souligné.

Des membres de l’Association africaine des vétérinaires ont, quant à eux, estimé que la tenue de cette 12e conférence en Algérie revêt une importance particulière et constitue un acquis non négligeable pour la médecine vétérinaire africaine.

A ce propos, l’on fait savoir que l’Association africaine des vétérinaires a signé un nombre de conventions de coopération et d’échange d’expérience avec des vétérinaires européens, américains et son homologue asiatique.

Amel Saher