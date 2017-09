Le DG de l’ADE : « Nous avons amélioré l’alimentation d’Annaba »

M. Hocine Zaïre, DG de l’Algérienne Des Eaux, a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, où il a inspecté les projets de transfert hydraulique dont a bénéficiés la wilaya pour couvrir le déficit en eau potable dont souffrent plusieurs régions comme les daïras de Mansourah, Zemmoura et Djaafra. A l’issue de cette visite qui l’a mené sur plusieurs sites concernés par ce projet, il a annoncé que ses services ont commencé à alimenter en eau Ouled Sidi Brahim, El Mehir et une partie de Mansourah, la partie basse de la commune.

«Nous sommes venus superviser l’avancée des travaux pour l’autre partie qui est la plus importante ainsi que pour l’alimentation des communes de Haraza et Bendaoud», a-t-il ajouté. Le wali de Bordj Bou Arreridj a donné des instructions pour que cela se fasse avant la fin de l’année en cours. Les entreprises devront mobiliser leurs moyens humains et matériels pour réaliser cet objectif, a affirmé le DG de l’ADE qui a noté qu’au début de l’année 2018, le problème d’eau potable des 5 communes de l’ouest de la wilaya de Bordj Bou Arreridj sera réglé. Pour les communes du nord de la wilaya, qui est concerné par le transfert à partir du barrage de Tichy Haf, et principalement celles qui font partie du lot 3, l’alimentation devra également être possible en 2018, a-t-il indiqué.

Les instructions qui ont été données aux entreprises ainsi qu’aux services chargés du suivi du projet consistent à faire en sorte que les communes d’El Main et de Djaafra bénéficient de l’apport de ce barrage avant le ramadhan, a souligné M. Zaire. Parallèlement à ces projets de transfert, des opérations de réhabilitation des réseaux de distribution ont été engagés par la Direction locale des ressources en eau. Ce qui permettra d’éviter la déperdition de l’eau qui sera acheminée des barrages. Les citoyens devront en profiter entièrement. Sur cette question, le DG de l’ADE a affirmé qu’en plus du règlement du problème de la vétusté des réseaux, nous avons mis en place un plan pour augmenter les capacités de stockage pour toucher toutes les zones, même hautes, des différentes communes et même des localités éparses. Etant donné que les communes n’ont pas les capacités pour la gestion de la distribution, la mission a été confiée à l’ADE pour les 13 communes concernées pour arriver à une consommation rationnelle, a-t-il dit. Evoquant la situation du secteur au niveau national, M. Zaire a relevé que «c’est bien de poser les problèmes mais il faut aussi situer les acquis. Quand on établit un bilan de la consommation nationale, a-t-il noté, il faut préciser que 75 pour cent de la population desservie reçoit l’eau potable quotidiennement. 27 pour cent en bénéficient 24 heures sur 24. Le progrès est là, a-t-il fait remarquer. Il ne nous reste que certaines communes ainsi que des zones éparses qui ne sont pas alimentées, soit à cause de la vétusté des réseaux ou du fait de l’absence d’ouvrages de stockage. Ces localités sont pourvues directement des forages.»

«Or toute coupure électrique de ces derniers influe directement sur la distribution. Nous travaillons directement avec les autorités locales des différentes wilayas pour la prise en charge de ces contraintes. Heureusement que tous les projets du secteur n’ont pas de problème de financement, sur instruction du ministre du secteur. Nous avons lancé un programme pour la prise en charge de tous les points noirs au niveau national», a déclaré le DG de l’ADE, M. Zaire, qui est revenu sur le cas de la wilaya d’Annaba qui a connu un manque aigu dans ce domaine, il a rappelé qu’il s’agit d’une zone semi-aride. Nous avons un déficit en pluviométrie dans la région, a-t-il noté. 90 pour cent de l’alimentation de la wilaya provient de 2 barrages, ceux de Chafia et Mekssal, qui se trouvent à Tarf. Ce dernier est destiné à l’irrigation, à l’eau potable et même à l’usage industriel puisqu’il couvre les besoins en eau du complexe sidérurgique d’El Hadjar, a indiqué le DG de l’ADE qui a rappelé également que ce barrage a connu une baisse de niveau. «Il est descendu de 185 millions de mètres cubes à 20 millions de mètres cubes.

Ce qui nous a poussés à opérer des restrictions des quotas alloués. Nous avons connu une perturbation de l’alimentation entre 15 et 20 jours dans la wilaya d’Annaba, a-t-il souligné. Après le plan d’urgence qui a été supervisé par le ministre des Ressources en eau en personne, en coordination avec les walis d’Annaba et Tarf, nous avons pu améliorer nettement la distribution de l’eau potable dans la wilaya d’Annaba», s’est félicité M. Hocine Zaire.

«Nous allons poursuivre ce plan par l’adoption de plusieurs actions d’urgence comme les reprises des conduites qui alimentent les réservoirs. Ces conduites, qui connaissent des déperditions de l’ordre de 35.000 mètres cubes par jour, seront réhabilitées pour un coût de 3 milliards de dinars. Cette mesure a été approuvée par le gouvernement. L’entreprise chargée de cette œuvre est déjà sur place. Nous avons lancé également une opération de réhabilitation du champ de forges de Bouteldja. En tout, ce sont 32 forages et 57 kilomètres de collecte qui seront repris par deux entreprises nationales pour une enveloppe de plus de 600 millions de dinars. Ils s’ajoutent à un programme de 11 nouveaux forages qui ont été lancés par la wilaya d’Annaba qui a engagé parallèlement la réhabilitation de 18 forages existants», a-t-il annoncé.

