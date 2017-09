Maintenance de la station de dessalement d’El-Hamma : Perturbations la semaine prochaine

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable sont prévues au niveau de l’Est et du Centre d’Alger du 24 au 28 septembre en raison de l’arrêt pour maintenance périodique de la station de dessalement d’El Hamma, a indiqué la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) dans un communiqué. Ainsi, la société Hamma water desalination (HWD), chargée de l’exploitation de la station de dessalement de l’eau de mer d’El Hamma, a programmé un arrêt total de cette usine pour ses travaux de maintenance annuels, précise la même source. Cet arrêt engendrera un déficit en production générant quelques perturbations en eau potable au niveau de l’Est et du centre de la capitale, note le communiqué qui souligne que des dispositions seront prises par Seaal sur le terrain pour compenser une partie de la production et réduire l’impact sur la population. A cet effet, la Seaal mettra en place un dispositif de citernage afin d’alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers pour réduire les désagréments, et alimenter également la population «dans les limites de ses possibilités». La Seaal assure que la situation se rétablira progressivement durant la journée du jeudi 28 septembre. (APS)