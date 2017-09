Complexe d’El-Hadjar : autonomiser l’approvisionnement en eau

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, hier à Alger, que son secteur aspirait actuellement à assurer l’autonomie dans l’approvisionnement du complexe sidérurgique d’El-Hadjar en eau à travers des ressources hydriques non conventionnelles.

En marge de la séance de débat du plan d’action du gouvernement présenté dimanche dernier par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le ministre a indiqué que le secteur œuvrait à l’heure actuelle de concert avec des ingénieurs spécialisés à améliorer la qualité physico-chimique des eaux traitées pour l’adapter aux exigences de production du complexe d’El Hadjar. «Après définition de plusieurs critères inhérents à la composition de l’eau et sa teneur en sel, une étude sera lancée sur le canal de transfert de ces eaux vers le complexe d’El Hadjar», a-t-il poursuivi.

Le ministre a qualifié «d’acceptable» le taux d’avancement de l’étude du projet de transfert des eaux vers ledit complexe, ajoutant que l’opération d’approvisionnement se ferait immédiatement après vérification de la qualité de l’eau. «Nous œuvrons à consacrer une enveloppe budgétaire à cet effet», a-t-il précisé. Pour assurer l’approvisionnement de cette structure en eau, le secteur a mobilisé les eaux des trois vieux puits se trouvant à proximité, ajoute le ministre.

Les responsables du secteur veillent à diversifier les sources d’eau et à assurer la disponibilité de ce produit vital pour répondre à tous les besoins, à travers l’exploitation des nappes phréatiques, le dessalement de l’eau de mer, l’épuration des eaux usées et l’exploitation de l’eau des barrages, a ajouté le ministre.

Quant au niveau de distribution, M. Necib a avancé «un taux de distribution de 100% assurée de façon quotidienne», exprimant l’attachement du secteur à améliorer le réseau, rénover les équipements et développer la gestion. A une question sur une éventuelle augmentation de la tarification de l’eau, le ministre a affirmé qu’ «aucune augmentation n’est prévue jusqu’à l’heure».

Une réunion des secrétaires généraux des ministères des Ressources en eau et de l’Energie est prévue aujourd’hui pour préparer le dossier d’appel d’offres pour la station de dessalement de l’eau de mer pour la région d’Echatt dans la wilaya d’El Tarf.

Ledit dossier implique, selon le ministre, davantage de coordination et d’action commune et la préparation des dossiers pour finaliser l’appel d’offres.(APS)