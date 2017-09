Selon les prévisions de l’ANEM pour cette année : Placement de 410.000 demandeurs d’emploi

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, le DG de l’agence nationale pour l’emploi, M. Mohamed Chaalal, a également fait savoir que l’agence qu’il dirige est arrivée en fait «à placer 257.313 demandeurs d’emplois dans le circuit économique», précisant que d’ici à la fin de l’année en cours, il sera effectué plus de 410.000, voire, 420.000 placements sur les 972.152 en attente d’une activité. «Nous allons dépasser l’objectif qui a été fixé par le gouvernement qui est de 400.000 placements», assure le premier responsable de l’ANEM, M. Chaalal, tout en rappelant que la création de l’emploi reste une priorité du gouvernement, il affirme que cette volonté ne risque pas d’être compromise aujourd’hui des suites du rétrécissement des moyens financiers, mettant en exergue le fait que «la création des postes de travail dépend, en fait et surtout, du développement de l’économie nationale et que notre économie continue à créer de l’emploi». Poursuivant ses propos, le DG de l’ANEM relève, dans ce même contexte, que «le programme du gouvernement de M. Ouyahia, qui a été présenté récemment à l’Assemblée Populaire Nationale et qui est actuellement en débat général, prévoit notamment la création de 400.000 emplois, 23.000 microentreprises par le biais de l’ANSEJ et 10.000 autres par celui de la CNAC ; ceci, parallèlement à la poursuite des dispositifs qui existent». Aussi, l’invité de la rédaction mettra à profit cette même occasion pour appuyer les annonces faites par le Premier ministre en disant que les contrats des jeunes inscrits dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) continuent à être renouvelés. S’attardant ensuite sur les 400.000 placements économiques projetés pour l’année en cours par son agence et sur les 40.000 autres inscrits au titre de contrats de travail «aidés» (CTA) auxquels devraient s’ajouter les 85.000 en dispositifs aidés, en faveur des diplômés, M. Chaalal souligne que l’ANEM «n’est pas loin de réaliser ses objectifs». Mieux, il considère que ces placements auraient été autrement plus importants s’il n’y avait pas les 90.000 postes d’emplois de perdus dans le secteur du BTPH, entre 2016 et 2017. Et d’enchaîner ensuite : «De 1999 à ce jour, beaucoup de chantiers du bâtiment ont été lancés en Algérie dans le domaine de l’habitat. Cela dit, il y en a moins aujourd’hui. Il est donc tout à fait normal que les demandeurs d’emplois aillent ailleurs», soutient l’invité de la rédaction qui signale dans ce contexte qu’il y a plus d’emplois, actuellement, dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie. «Nous allons assister à une transition professionnelle et ces citoyens qui ont perdu leur emploi dans ces secteurs vont aller vers d’autres secteurs», a-t-il fait savoir. L’autre remarque importante à mettre en relief dans ce cadre, c’est que le secteur privé reste «le plus grand employeur avec 78% offres d’emplois et 77% des placements assurés». En réponse à la question relative aux «jeunes universitaires fraîchement diplômés qui peinent à trouver des postes d’emplois étant donné que selon les statistiques 65% des jeunes issus de la formation professionnel s’insèrent plus rapidement dans la vie professionnelle», M. Chaalal fera savoir que beaucoup de jeunes fraîchement diplômés créent leurs propres entreprises grâce aux dispositifs de l’ANSEJ et de la CNAC. A noter, par ailleurs, deux sur trois des demandeurs d’emplois attendent moins de six mois pour être insérés dans une activité rémunérée.

Cette formule relative au dispositif d’insertion professionnelle des diplômés, dont la rémunération est assurée sur fonds de l’Etat, est «utilisée dans la majorité des pays dans le monde» ; une formule qui aura permis, depuis son introduction en 2008, d’intégrer dans le monde du travail plus de deux millions de demandeurs d’emplois.

Soraya Guemmouri