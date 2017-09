M. Hamel préside, à Sidi Bel-Abbès, l’ouverture de l’année de formation : Valoriser l’élément humain

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a présidé hier à l’Ecole de police Taibi El Arbi de Sidi Bel-Abbès, la cérémonie d’ouverture officielle de l’année de formation pour la police 2017-2018, en présence de cadres de la Sûreté nationale et de stagiaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans son allocution, le général major Hamel a insisté sur «l’importance de la formation spécialisée au sein du corps de la police pour atteindre les objectifs de modernisation et de professionnalisme dans les rangs de la sûreté nationale, la formation étant un outil essentiel pour ce corps», préconisant de valoriser le facteur humain et d’améliorer les compétences, la qualification et l’habilité des agents de police pour assurer la sécurité du citoyen et la protection de ses biens, dans le cadre de l’application de la loi et du respect des principes des droits de l’homme», ajoute le communiqué. 7.425 nouveaux stagiaires sont inscrits au titre de l’année 2017-2018, contre 6.392 élèves en formation assurée par plus de 1.000 encadreurs et formateurs au niveau de 15 écoles de police et 7 centres de formation continue spécialisée.

Le développement de l’entraînement et l’amélioration de la performance sont autant de thèmes inscrits dans la politique de formation de la sûreté nationale, ces dernières années étant marquées par «un développement qualitatif» en matière de formation des nouveaux éléments de la police algérienne, grâce à l’ouverture sur les universités et les Instituts supérieurs spécialisés. Le DGSN a salué, à cet effet, les efforts consentis par les enseignants et formateurs de la sûreté nationale, soulignant l’impératif de persévérer dans la modernisation de la formation, l’acquisition du savoir et de nouvelles techniques pour se mettre au diapason des développements enregistrés dans le domaine de la criminalité et d’optimiser les performances des éléments de police au sein de la société, précise le document.

Le général major, Abdelghani Hamel, a adressé «ses remerciements et sa reconnaissance» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour «l’intérêt particulier et son soutien accordé au processus de modernisation et de développement de la police algérienne au double plan régional et international pour en faire une référence au plan international».

Il a également remercié le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et les autres membres du gouvernement pour leur contribution à la promotion de ce corps. A cette occasion, le général major a distingué 3 anciens directeurs d’école de police et 3 formateurs à la retraite, en reconnaissance de leur apport dans le domaine de la formation de la police, avant de visiter le pavillon pédagogique où il a assisté au cours inaugural et assisté à des exhibitions sur les techniques d’autodéfense exécutées par un groupe d’élèves stagiaires à l’école. (APS)