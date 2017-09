Partenariat ministères du Tourisme et de la Formation professionnelle : La voie de l’excellence

S’appuyer sur la formation pour booster le secteur du tourisme et le rendre créateur de richesse et de développement est le thème phare de la rencontre organisée, hier, sous le parrainage des ministres du Tourisme et de l’Artisanat, et celui de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Les travaux de cette rencontre ont été couronnés par la signature d’une convention de partenariat entre le Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et le Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC).

Dans son allocution le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, a fait savoir que la responsabilité de son secteur est d'assurer une formation initiale pour qualifier la ressource humaine nécessaire au développement économique mais aussi de prendre en charge la formation continue des travailleurs déjà en poste de travail, pour actualiser leurs compétences et améliorer leurs performances

« Cette convention vient en application de l'accord cadre relatif au développement des qualifications professionnelles et au renforcement des compétences nécessaires à la réalisation du programme quinquennal de développement 2015-2019 », a-t-il dit.

M. Mebarki a souligné que le partenariat avec le secteur du tourisme et de l'artisanat constituait un pas important dans la stratégie de son ministère. « Cette stratégie est définitivement ancrée en tant que garant de l'amélioration de la qualité de la formation, du fait qu'elle permet une adaptation permanente des formations aux besoins en qualifications, et qu'elle intègre l’entreprise dans le processus de formation depuis l'expression des besoins jusqu'à l’insertion professionnelle des formés », a-t-il affirmé.

Le ministre a rappelé, par la même occasion, que son secteur comptait 169 établissements assurant des formations dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, répartis à travers 32 wilayas, dont 6 Instituts nationaux spécialisés dans la formation professionnelle situés à Boussaâda ( M'Sila), à El Tarf, El Kerma (Boumerdès), Tlemcen, Tamanrasset et Ouagnoun (Tizi Ouzou).

Le ministre a précisé qu'en moyenne 53.000 jeunes sont mis en formation annuellement à travers différents modes de formation (résidentielle, apprentissage et cours du soir) dont 40.000 dans la branche hôtellerie tourisme dans les trois modes de formation, et 13.000 vers la branche artisanat traditionnel. Il a fait savoir que pour la rentrée de septembre 2017, il a été prévu une offre de formation de 1.907 sections (environ 47.000 postes pédagogiques) dont 1.092 dans la branche de l'hôtellerie tourisme et 814 dans celle de l’artisanat traditionnel.



L’objectif est d’atteindre un taux représentant 4 à 5% du PIB



De son côté, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacéne Mermouri, a fait savoir que la clé de la réussite du Schéma directeur de l’aménagement touristique (SDAT), initié par son secteur, ne se concrétisera que par une formation de haut niveau, surtout dans un contexte ou le tourisme doit faire face à la concurrence sur plusieurs fronts, celui du marché touristique d’une part, mais aussi une concurrence interne relative à la qualification de la ressource humaine, d'autre part. Il a rappelé , à cette occasion, que l'Etat et les pouvoirs publics ont exprimé leur considération pour ce secteur à travers un bel effort en matière d’investissement touristique, et ceci à travers le lancement de nouveaux projets touristiques : « Nous avons 1.800 projets agréés, dont plus de 500 en cours de réalisation au niveau national, parmi lesquels 197 projets pour la seule wilaya d’Alger », a-t-il indiqué. Le ministre a fait remarquer que « ces projets devraient assurer plus de 200.000 nouveaux lits dont 39.000 pour la wilaya d’Alger et 50.000 postes d'emploi directs, dont 18.000 pour la wilaya d’Alger dans divers services liés au tourisme ».

M. Mermouri a indiqué en outre que dans le cadre du renforcement et la modernisation des capacités d’hébergement des structures existantes relevant du Groupe, "une enveloppe financière de 120 milliards de dinars (crédits bancaires) a été consacrée à la modernisation de 66 unités hôtelière à travers le territoire national.

Ce même responsable a souligné que son secteur participe à hauteur de 2% du produit intérieur brut (PIB), un taux qui reste très faible au regard des potentialités que recèle le secteur. « Notre principale objectif est d’atteindre un taux représentant 4 à 5 % du PIB», a-t-il affirmé.

Pour sa part, le directeur général du FNAC, Abdelkader Touil, a qualifié cette convention de « première au niveau national en matière de promotion de l’apprentissage et de la formation continue. Ella a permis, selon lui, de regrouper le financement d’actions importantes pour prendre en charge la formation des jeunes dans le domaine de l’hôtellerie



3.000 employés du HTT concernés par la formation



« Cette convention nous offre aussi l'opportunité de créer un espace de concertation entre les formateurs et les professionnels pour améliorer la qualité de la formation, d'autant plus qu'il est prévu d’organiser des séminaires et des rencontres à l'effet d'évaluer le travail effectué et échanger les expériences en matière d’identification des nouveaux métiers dans l'hôtellerie et le tourisme», a-t-il expliqué. La représentante de HTT, Mme Leila Cherfi a, pour sa part,

expliqué que cette convention concerne la formation des maîtres d'apprentissage chargés de l'encadrement pédagogique des apprentis au niveau des filiales du Groupe HTT dans certaines spécialités, notamment la cuisine, la restauration et l'accueil. Et d’ajouter que cette convention concerne aussi la formation des directeurs des ressources humaines dans le domaine de l'ingénierie de formation et l'élaboration des plans de formation ainsi que la formation et le perfectionnement de 3 000 salariés du Groupe concernant des thèmes répartis sur 14 domaines d'activité des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme.

Il s’agit ainsi de rentabiliser l’investissement dans les infrastructures du secteur du tourisme par la mise en place d’un système de qualité pour améliorer les prestations de services.

Sarah A. Benali Cherif