Prévention des risques professionnels : Promouvoir une politique nationale

« L’Etat a toujours œuvré pour promouvoir la politique nationale de la prévention des risques professionnels en l’adoptant en tant que mécanisme juridique et normatif à travers de nombreux textes de nature législative et réglementaire liés à ce domaine», a indiqué hier, le Secrétaire général au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Kheyat. S’exprimant à l’ouverture d’un atelier régional sur le thème : « Quel reporting pour la sécurité et la santé au travail dans les objectifs de développement durable ? »,

M. Kheyat a rappelé l’arsenal juridique régissant ce domaine, notamment la loi 88-07 relative à la prévention sanitaire, la sécurité et la médecine du travail, qui constitue selon lui, la base fondamentale qui régit ce domaine. Il mentionnera également la loi 83-13 relative aux accidents du travail et les maladies professionnelles ; une loi sur laquelle se base la sécurité sociale des assurés et les ayants droits, tout en rappelant l’organisation efficace des différentes structures sous tutelle du ministère du Travail qui veillent à la concrétisation de la politique nationale. À ce propos, le S.G citera l’inspection du travail qui veille à l’application de la règlementation dans le cadre de ces prérogatives, outre la création d’organismes spécialisés dans la formation, le consulting et les études, à l’image de l’Institut national de prévention des risques professionnels, et l’agence de prévention des risques professionnels dans les activités de bâtiment, travaux publics et l’hydraulique. Ce dernier souligne dans le même ordre d’idée le rôle de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs non salariés dans la promotion des activités de ces structures pour prévenir les travailleurs des risques encourus.

Le même responsable a évoqué, par ailleurs, la contribution du secteur de la santé dans l’application de la politique sanitaire des entreprises à travers les activités de la médecine du travail, tout en soulignant que l’investissement dans la prévention et l’amélioration des conditions du travail au niveau de l’entreprise demeure une nécessité qui impacte positivement sur la productivité.

Pour sa part, le directeur de l’Organisation international du travail pour les pays du Maghreb, M. Ali Diahi, a salué le rôle de l’Algérie dans le financement et l’accompagnement du programme de soutien des relations avec les partenaires, ce qui contribue, selon lui, à renforcer l’échange des expériences et du dialogue dans le domaine de la sécurité sociale qui permettra de mettre en place une plate-forme de travail pour le développement économique et d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement durable à l’horizon 2030. Concernant la situation de la sécurité et de la santé en milieu de travail, le représentant onusien a regretté que 2,78 millions de travailleurs à travers le monde soient exposés annuellement à des dangers et maladies professionnels mortels. Il a souligné que les nouveaux indicateurs mondiaux confirment que ces maladies représentent 3,94% du produit intérieur brut mondial par an — environ 3 millions de dollars—, soit le produit intérieur brut des 130 pays les moins pauvres du monde. À cet égard, il a souligné que la question de la sécurité et de la santé du travail représente une dimension mondiale pour le développement durable en raison de son impact négatif sur le développement humain, économique et social, affirmant le message de l'Organisation internationale du travail pour relever ce défi.

D'autre part, le représentant de l'Union générale des travailleurs algériens, Ahmed Guetich, a appelé à la nécessité d'établir un solide réseau de médecins et de techniciens de médecine de travail qui doivent connaitre tous les postes de travail afin d'assurer une meilleure prise en charge des travailleurs, citant à titre d’exemple les risques auxquels sont exposés les coupeurs de pierres de Batna sans aucune assurance sociale.

À l'occasion, il a annoncé les progrès réalisés par le comité chargé de définir les métiers pénibles en vertu de la nouvelle loi du travail, qualifiant le travail de véritable feuille de route qui contribuera à l'établissement des «fondements de la liste des maladies et des risques professionnels en Algérie».

Le représentant du patronat, Ahmed Darar, a souligné la nécessité de réfléchir à l'élaboration d'une stratégie nationale visant à améliorer les conditions de travail et la santé et la sécurité du travailleur.

Salima Ettouahria