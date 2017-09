Elections locales 2017, Constantine : à l’heure des réseaux sociaux

Une fois la période des vacances terminée, la rentrée sociale a remis sur le tapis la question des élections municipales, et bien qu’actuellement circonscrite au niveau des permanences des partis, la fièvre électorale commence peu à peu à s’emparer des citoyens, en témoignent les discussions sur la place publique, notamment virtuelle.

En effet, ce sont surtout les réseaux sociaux que les Constantinois ont investis pour évoquer leurs préoccupations en ce qui concerne la situation de leurs communes respectives, principalement le site Facebook, qui a vu se multiplier les pages « citoyennes », appelant à une plus grande mobilisation lors des élections locales, en ce sens que la participation effective à la gestion des communes constitue la meilleure traduction, sur le terrain, du concept de démocratie participative, fondée sur le renforcement de l’implication des citoyens à la prise de décision politique.

Dans ce contexte, il faut préciser que la majorité des commentateurs prônent une mobilisation sans faille pour que les communes de la wilaya soient pourvues des assemblées les plus représentatives, mais surtout les plus compétentes, soit des élus à même de pallier les manques constatés en matière de développement local, lequel ne doit pas rester, au vu de la conjoncture que traverse le pays, l’apanage de l’État.

Ainsi, il est demandé aux futurs représentants du peuple au niveau des APC et des APW, de faire preuve d’innovation et d’initiative afin de développer leurs ressources et leurs finances, et répondre aux nouvelles exigences de la société. Cela passe, selon les différents intervenants sur lesdites pages, par une redéfinition du rôle des assemblées élues, dont la mission ne doit pas seulement se limiter aux questions d’ordre administratif, particulièrement en matière d’état civil, mais également s’étendre à la création, par le biais d’une gestion rigoureuse et efficace, de valeur ajoutée, et ce dans le but d’améliorer la prise en charge des besoins de la population, gage de stabilité sociale, acquis fondamental qu’il est primordial de préserver. Cela passe aussi par faire primer l’intérêt général, qui s’identifie à celui supérieur de la nation, sur celui individuel.

Les nouveaux élus doivent donc mettre de côté les calculs politiciens qui ont, de tout temps, pris les assemblées en otage, entravant leur bon fonctionnement et reléguant au second plan les véritables problèmes des citoyens. Ils se doivent également d’être éthiquement et moralement irréprochables, car si les plus incompétents sont voués à être oubliés une fois leur mandat arrivé à terme, l’on se souviendra toujours des responsables malhonnêtes.

En attendant le rendez-vous du 23 novembre, les utilisateurs des réseaux sociaux espèrent que leurs souhaits, bien que « virtuels », n’en connaissent pas moins une concrétisation prochaine laquelle, à leurs yeux, sera salutaire pour leurs communes, leur wilaya, et par extension, pour l’Algérie.

I. B.

Annaba

Les préparatifs vont bon train



Les préparatifs en prévision des élections des assemblées de wilaya et communales prévues le 23 novembre prochain vont bon train dans les structures de l’administration au niveau de la wilaya d’Annaba. Ils sont entrés dans leur dernière phase pour ce qui est de la révision exceptionnelle des listes électorales qui aborde l’étape des recours qui seront clôturés dimanche prochain à minuit, a précisé le directeur de la réglementation et des affaires générales (DRAG), Sid Ahmed Menasri. Jusqu’à ce jour, le fichier électoral de la wilaya compte 433.461 inscrits, dont 4.855 nouveaux électeurs. Il totalisait avant la révision exceptionnelle des listes électorales, qui a pris fin le 13 septembre courant 432.510 électeurs.

Le nombre des électeurs radiés des listes électorales pour une raison ou une autre, a atteint aujourd’hui 3.904 électeurs. Vingt-six formulaires de participation à ces joutes électorales ont été retirés auprès de la DRAG qui a réceptionné jusqu’à présent douze dossiers. L’opération de retrait et de dépôt des dossiers de participation à ce rendez-vous électoral se poursuivra jusqu’à lundi prochain, à l’instar de l’ensemble des autres régions du pays. Par ailleurs, les électeurs de la wilaya accompliront leur devoir citoyen le 23 novembre prochain dans 145 centres et 1.019 bureaux de vote répartis à travers les douze communes de la wilaya. 63 nouveaux bureaux de vote viennent d’être créés à la faveur de l’inauguration récente de nouvelles cités d’habitation un peu partout à travers la wilaya.

B. Guetmi

Sétif

Elus, exigences et défis

Pour tous ceux qui ont suivi les avancées constantes qu’a connues cette wilaya à tous les niveaux, Sétif à de tous temps été un territoire lourd sur l’échiquier électoral, tant et si bien, que les élections locales de novembre ne font pas exception à cette règle et s’inscrivent d’ores et déjà dans cette dynamique qui a toujours marqué ce grand rendez-vous électoral. Une rencontre qui suscite d’autant plus d’intérêt autant chez les électeurs que ceux qui, toutes celles et ceux, prétendent à un siège dans ces assemblées et dont les noms émergent déjà entre les lignes, pour les uns à l’effet tromper l’adversaire et réagir en dernière minute et pour les autres en annonçant une série de noms et attendre la réaction d’une opinion publique qui fonde un réelle espoir sur cette échéance et affichent d’ores et déjà des prétentions allant dans le sens de la réalisation de bien des aspirations.

Dans cette vaste wilaya du pays où les électeurs des 60 communes auront à mettre en œuvre leur choix au titre de la mise en place de ces nouvelles assemblées communales et de l’APW, les partis politiques et autres listes indépendantes s’attellent aux dernières retouches et préparent déjà leur feuille de route pour aller à la conquête d’un électorat à la fois dense et varié et que ne s’empêche pas de mettre en exergue les avancées enregistrées au lendemain de l’amendement de la Constitution et par déclinaison bien d’autres textes législatifs qui donnent à ces assemblées locales de nouvelles prérogatives et bien des possibilités à l’initiative.

Des prétentions d’autant plus importantes qu’elles émergent de l’intérêt qu’aura suscité la dernière révision exceptionnelle et fait ainsi que de nombreux jeunes en âge de voter, viennent afficher leurs prétentions et dévoiler leur devoir de citoyenneté.

Pour S. Nabil, visiblement contente d’avoir accompli ce devoir citoyen, l’ambition affichée est à la mesure des exigences de notre siècle : « J’ai décidé de voter pour ne pas laisser ma voix à d’autres et avoir à me lamenter par la suite. Je pense sincèrement qu’il faut en finir avec des pratiques qui ne s’inscrivent pas avec les nécessités de notre temps.

Nous devons agir pour avoir à la tête de ces assemblées qui sont en fait notre interface, des élus compétents, à la hauteur des défis qui les attendent et de la confiance placée en eux par le citoyen. Des élus qui viendraient d’abord pour servir le citoyen et s’imposer par leur maturité et leur compétence. Sans distinction aucune, je voterais pour la liste qui portera ce message ».

F. Zoghbi

Sidi Bel-Abbès

Vers un duel FLN-RND ?



A l’extrême sud de la wilaya, Ras El Ma, cette commune agro-pastorale qui a été érigée en chef-lieu de daïra se distingue déjà par l’étendue de son territoire singularisé en la circonstance par la présence d’une vaste superficie alfatière dans un état de dégradation relatif, est en quête d’un déclic à même de valoriser sa position puisqu’elle reste cette première porte du Sud, de dynamiser son économie et de lui attribuer surtout une certaine dimension.

Et la présence de quelques institutions stratégiques lui confère encore un autre statut pour participer pleinement à sa promotion.

Les futures échéances locales constituent une opportunité pour dégager une équipe d’élus gestionnaires à la grande vision pour concevoir un plan de développement reposant notamment sur l’investissement productif dans le domaine de l’agriculture surtout pour générer des richesses, créer des emplois et promouvoir une croissance. Bref, toute une dynamique à provoquer grâce à l’exploitation des ressources agricoles existantes et la création d’une industrie agro-alimentaire surtout que la zone dispose d’une nappe phréatique aux ressources hydriques énormes, c’est-à-dire une disponibilité de l’eau, facteur essentiel du développement. « S’il est vrai que la commune a bénéficié d’un certain nombre d’équipements collectifs pour s’équiper et améliorer un tant soit peu un cadre de vie, il n’en demeure pas moins que la commune a besoin d’un essor économique pour la résorption du chômage et l’animation de la région en général.

L’espoir est fondé sur ces élections et les futurs représentants qui doivent faire preuve d’un esprit d’imagination et de créativité pour rentabiliser les potentialités agricole de cette zone devenue de surcroît un carrefour à la suite de l’extension des lignes de chemins de fer reliant Oran-Bechar via Sidi Bel-Abbès et systématiquement Ras El Ma… », s’exclame Mohamed, un fonctionnaire de la daïra avant d’insister entre autres sur l’exploitation de la steppe rappelant avec regret au passage les différents projets proposés mais sans voir le jour.

« On ne peut ignorer l’effort de l’Etat consenti pour l’équipement de notre commune mais on ne doit pas également occulter le problème de la jeunesse qui se pose avec acuité. Je pense plus particulièrement à l’emploi… d’où la nécessité de concevoir un plan d’investissement… », rétorque le jeune Samir, un licencié en sciences juridiques. Le même sentiment est partagé par une jeune fille, Moukhère qui évoque l’intégration de la masse féminine dans l’activité de la commune. Une commune dont la population reste très attachée aux traditions souvent conservatrices. La dualité entre le FLN et le RND, deux formations fortement enracinées dans la région est très perceptible pour donner de la résonance et susciter l’intérêt du citoyen. Le coup d’envoi est signalé avant terme en se reposant sur l’influence des tribus composant le tissu social de cette commune appelée autrefois Bedeau. D’un côté l’actuel président d’obédience RND qui se présente pour la seconde fois, le président de l’APW, de couleur FLN, qui a préféré un retour aux sources, la bataille livrée semble passionnante pour qu’elle soit toutefois et seulement accompagnée par un projet de développement réaliste et pragmatique répondant aux attentes et préoccupations du citoyen… C’est le souhait le plus cher du commun des habitants…

A. Bellaha