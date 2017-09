Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle : Au cœur de l’état de droit

L'Etat de droit a constitué le thème principal de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, tenue à Vilnius en Lituanie, avec la participation de 91 délégations des cours constitutionnelles et institutions équivalentes, dont la délégation algérienne conduite par le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci. Tenu sous le thème «L'Etat de droit et la justice constitutionnelle dans»le monde moderne», ce 4e congrès a débattu de quatre sous-thèmes, à savoir les différents concepts de l'Etat de droit, les nouveaux enjeux de l'Etat de droit, le droit et l'Etat et enfin le droit et l'individu, précise le communiqué final de la conférence. «Si le principe de l'Etat de droit s'articule différemment selon les pays, il n'en demeure pas moins le fondement de tous les systèmes juridiques du monde moderne, où il est entièrement lié à la démocratie et à la protection des droits de l'homme», souligne la même source, rappelant que l'Etat de droit "est un principe généralement reconnu, indissociable de la Constitution proprement dite». «En tant que principe constitutionnel fondamental, il exige que le droit repose sur certaines valeurs universelles et donc par essence est inhérent à toute question constitutionnelle», affirme le communiqué. Outre le thème principal, le 4e congrès a aussi été l'occasion d'établir un bilan de l'indépendance des cours constitutionnelles membres de la Conférence mondiale. Le 5e congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle se tiendra en Algérie en 2020. (APS)