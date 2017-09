Conférence de la Ligue des sénats et des conseils consultatifs africains et arabes : Le Conseil de la nation à Rabat

Une délégation du Conseil de la Nation participera aujourd’hui et demain à Rabat (Maroc) aux travaux de la 10ème conférence de la Ligue des sénats, Conseils consultatifs (choura) et Conseils similaires d'Afrique et du monde arabe, a indiqué hier un communiqué du Conseil. Organisée en collaboration avec la Chambre marocaine des Conseillers, la Conférence se penchera sur plusieurs questions, notamment «l'examen du budget de la Ligue, le suivi de l'application de ses décisions, les réunions de la Commission administrative, de la Commission de coopération administrative Afrique-Monde arabe, et de la Commission paix et résolution des conflits en Afrique et au Monde arabe». La délégation parlementaire du Conseil de la nation, conduite par M. Houbad Bouhaf, vice-président du Conseil de la nation, sera composée du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, M. Mohamed Tayeb Lassekri, ainsi que des sénateurs, Louisa Chachoua, Tayeb Djebar et Mohamed Katecha. (APS)